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15.11.2019 - 09:59 |

Cuma namazı ne zaman? Saat kaçta?

Rebiülevvel ayını 19. günü ve yine bir mübarek cuma gününe uyandık. Cuma günü vesilesiyle yine Müslüman vatandaşlar cuma namazı vaktini araştırmaya başladı. İşte il il cuma namazı vakitleri...

Cuma namazı ne zaman? Saat kaçta?

 

İslam aleminin bayramı cuma günü yine tüm bereketiyle geldi. 15 Kasım günü Müslümanlar namaz vaktinde camleri hıncahınç doldıracak. Fakat tam saati bilmeyen vatandaşlar şimdi "Cuma namazı ne zaman? Saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı saat İstanbul'da 12:54'te, Ankara'da 12:38'de, İzmir'de ise 13:01'de kılınacak.

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

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