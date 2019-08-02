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02.08.2019 - 10:25

Cuma namazı saat kaçta? 2 Ağustos Cuma namazı saatleri

2 Ağustos Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bugün, cuma namazını kılmak için camilere gidecek olan vatandaşlar illerindeki cuma namazı vakitlerini merak ediyor. Peki, cuma namazı saat kaçta?

Cuma namazı saat kaçta? 2 Ağustos Cuma namazı saatleri

Müslümanlar için mübarek olan cuma gününde vatandaşlar cuma namazı için camilere gidecek. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta olacak? Cuma namazı kaç rekattır? İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerin cuma namazı vakitleri...

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da cuma namazı 13.00'te;

İstanbul'da cuma namazı 13.15'te;

İzmir'de cuma namazı 13.23'te kılınacak.

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