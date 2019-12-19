Cuma namazı saat kaçta? 20 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı kaçta kılınıyor? Cuma namazı için camilere gidecek olan vatandaşlar illerinde cuma namazı saatini merak ediyor. Peki, Cuma namazı saati kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin cuma namazı saati 13 Aralık 2019.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Cuma namazı öğle vaktinde cemaatle birlikte camide kılınır.

CUMA NAMAZI SAATİ İSTANBUL

20 Aralık 2019 Cuma namazı saati İstanbul için 13.06

CUMA NAMAZI KAÇTA ANKARA?

20 Aralık 2019 Cuma namazı saati Ankara için 12.51

CUMA NAMAZI SAATİ İZMİR

20 Aralık 2019 Cuma namazı saati İzmir için 13.14

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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.