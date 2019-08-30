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30.08.2019 - 08:13

Cuma namazı saat kaçta? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin namaz vakitleri

Mübarek Cuma günü milyonlarca vatandaş, Cuma namazına hazırlanıyor. Cuma namazı kılacak olan vatandaşlar, namaz vakitlerini araştırıyor. Peki Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın il il belirledi Cuma namazı vakitleri...

Cuma namazı saat kaçta? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin namaz vakitleri

Ankara'da cuma namazı saat kaçta, İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta, İzmir'de Cuma namazı saat kaçta ve diğer illerin Cuma namazı vakitleri merakla araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il cma namazı saatlerini resmi internet sayfası üzerinde yayımladı. İşte merakla araştırılan o saatler...

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da öğle namazı 12:54'te kılınacak.

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da öğle namazı 13:10'da kılınacak.

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de öğle namazı 13:17'de kılınacak.

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Kötü kokular gelen evden ceset çıktıNiğde'de Afgan uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu. Yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği belirlenen kadının ölüm nedeni belirlemek için otopsi yapılacak.
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