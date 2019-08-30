Cuma namazı saat kaçta? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin namaz vakitleri

Ankara'da cuma namazı saat kaçta, İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta, İzmir'de Cuma namazı saat kaçta ve diğer illerin Cuma namazı vakitleri merakla araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il cma namazı saatlerini resmi internet sayfası üzerinde yayımladı. İşte merakla araştırılan o saatler...

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da öğle namazı 12:54'te kılınacak.

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da öğle namazı 13:10'da kılınacak.

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de öğle namazı 13:17'de kılınacak.

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