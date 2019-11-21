Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saatleri

İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Cuma gününde binlerce müslüman camileri doldurup taşıracak. Kılınacak olan 4 rekatlik cuma namazının ardından imam tarafından cuma hutbesi okunacak. Cuma hutbesinin bitmesinin ardından Cuma namazının iki rekatlık farzı kılınacak. Peki Cuma namazı yarın saat kaçta kılınacak?

İstanbul Cuma namazı vakti : 12:55

Ankara Cuma namazı vakti : 12:40

İzmir Cuma namazı vakti : 13:02

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