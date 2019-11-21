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21.11.2019 - 16:17 |

Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saatleri

Cuma namazı saat kaçta sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Cuma gününde müslümanlar camileri doldurup taşıracak. Kılınacak olan Cuma namazının 4 rekatlık sünnetinin ardından Cuma hutbesi imam tarafından okunacak. Peki Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı vakitleri...

Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saatleri

İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Cuma gününde binlerce müslüman camileri doldurup taşıracak. Kılınacak olan 4 rekatlik cuma namazının ardından imam tarafından cuma hutbesi okunacak. Cuma hutbesinin bitmesinin ardından Cuma namazının iki rekatlık farzı kılınacak. Peki Cuma namazı yarın saat kaçta kılınacak?

İstanbul Cuma namazı vakti : 12:55

Ankara Cuma namazı vakti : 12:40

İzmir Cuma namazı vakti : 13:02

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