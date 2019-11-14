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14.11.2019 - 17:21 |

Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri

İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Cuma gününde binlerce müslüman camileri doldurup taşıracak. Öğle ezanının okunması ile birlikte camiler ibadet için gelen müslümanlar ile dolacak. Peki Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, İzmir, Ankara cuma namazı vakitleri...

Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri

Cuma namazı saat kaçta sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Cuma gününde camiler cuma namazını kılacak olan müslümanlar ile dolup taşacak. Peki Cuma namazı yarın saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı saat İstanbul'da 12:54'te, Ankara'da 12:38'de, İzmir'de ise 13:01'de kılınacak.

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