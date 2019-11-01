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01.11.2019 - 09:59 |

Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara cuma namazı saatleri

Cuma namazı için müminler heyecanlı bir şekilde bekliyor. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 81 ilden vatandaşlar cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. İşte cuma namazı vakitleri...

Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara cuma namazı saatleri

 

Milyonlarca mümin dünyanın çeşitli yerlerinde bugün cuma namazını eda etmek için camilere akın edecek. Fakat cuma namazının saat kaçta kılınacağını bilmeyen müminler şimdi araştırma içerisinde... İşte 1 Kasım cuma namazı vakitleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet'in 1 Kasım 2019 takvimine göre cuma namazı ezanı Ankara'da 12.37, İstanbul'da 12.53, İzmir'de 13.00'de okunacak. Diğer illerdeki cuma namazı vakitlerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ

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