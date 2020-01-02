Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir Ankara cuma namazı saatleri

İslam aleminde çok özel günlerden biri olan Cuma gününde müslümanlar farz olan cuma namazı ibadetini yerine getirebilmek için camileri doldurup taşıracak. Cuma namazı öğle ezanının okunması ile birlikte başlayacak. Kılınacak olan dört rekatlik cuma namazı sünnetinin ardından imam tarafından hutbe yüksek sesle dualar eşliğinde cemaate okunacak. Daha sonra müezzin tarafından gamet getirilerek Cuma namazının iki rekatlik farzı kılınacak. Cemaatle kılınan iki rekatlik farz namazının ardından dört rekat son sünnet ve zuhr-i ahir namazları kılınacak. Peki Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı İstanbul'da saat 13:13'de Ankara'da 12:58'de İzmir'de 13:20'de Bursa'da 13:13'de 12:48'de kılınacak. İşte il il cuma namazı vakitleri...

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.