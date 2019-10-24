Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara cuma namazı vakti...

Yarın safer ayının 26. günü... Safer ayının son cuma namazı ize yarın eda edilecek. Binlerce Müslüman kafasındaki soru işaretini gidermek için bugünden "Cuma namazı saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İşte il il cuma namazı vakitleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet'in 24 Ekim 2019 takvimine göre cuma namazı ezanı Ankara'da 12.38, İstanbul'da 12.53, İzmir'de 13.01'de okunacak. Diğer illerdeki cuma namazı vakitlerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.