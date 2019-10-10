MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemCuma namazı saat kaçta kılınacak? 11 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri
10.10.2019 - 17:33 |

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 11 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Cuma namazı yarın idrak edilecek. Cuma namazında binlerce müslüman cemaatle kılınan namazı eda edebilmek için camileri doldurup taşıracak. Bugün akşam namazından itibaren cuma günü olarak kabul edilmesi sebebiyle camilerde yüce kitabımız Kuran-ı Kerim okunacak. Peki Cuma namazı yarın saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı saatleri...

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 11 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

Cuma namazı saatleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Cuma gününde binlerce müslüman camilere akın edecek. Okunacak olan öğle ezanı ile birlikte cuma namazının ilk dört rekatlık sünneti eda edilecek. Beraberinde Cuma hutbesi imam tarafından yüksek sesle cemaate aktarılacak. Peki Cuma namazı yarın saat kaçta kılınacak?

İSTANBUL CUMA NAMAZI VAKTİ: 12:56

ANKARA CUMA NAMAZI VAKTİ: 12:41

İZMİR CUMA NAMAZI VAKTİ: 13:04

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Güler ile Milley telefonda Suriye'yi görüştü

Güler ile Milley telefonda Suriye'yi görüştü

Son dakika | Ege Denizi'nde korkutan deprem

Son dakika | Ege Denizi'nde korkutan deprem

Başkentte otomobil servis aracıyla çarpıştı

Başkentte otomobil servis aracıyla çarpıştı

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 asker şehit oldu

Sıradaki Haber