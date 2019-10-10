Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 11 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

Cuma namazı saatleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Cuma gününde binlerce müslüman camilere akın edecek. Okunacak olan öğle ezanı ile birlikte cuma namazının ilk dört rekatlık sünneti eda edilecek. Beraberinde Cuma hutbesi imam tarafından yüksek sesle cemaate aktarılacak. Peki Cuma namazı yarın saat kaçta kılınacak?

İSTANBUL CUMA NAMAZI VAKTİ: 12:56

ANKARA CUMA NAMAZI VAKTİ: 12:41

İZMİR CUMA NAMAZI VAKTİ: 13:04

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