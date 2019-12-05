Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 6 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta sorusu müslümanlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Cuma gününde müslümanlar farz olan cuma namazını kılmak için camilere akın edecek. Camilerde okunacak olan hutbenin ardından cemaat ile kılınacak olan 2 rekatlik cuma namazı öncesinde vatandaşlar Cuma namazı saatlerini araştırmaya başladı. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Cuma namazı vakitleri...

İstanbul Cuma namazı vakti: 13:00

Ankara Cuma namazı vakti: 12:44

İzmir Cuma namazı vakti: 13:07

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