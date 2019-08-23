23.08.2019 - 09:45
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri
Cuma namazı için geri sayım sürüyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Cuma gününde yüz binlece müslüman camileri doldurup taşıracak. Cuma namazının iki rekatlık farzının öncesinde hutbe dinlenecek. Kılınacak olan Cuma namazı farzının ardından sünnet ve zühre ahir namazları eda edilecek. Peki Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri...
Cuma namazı için geri sayım sürüyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Cuma gününde milyonlarca müslüman cuma namazını eda etmek için bekliyor. Cuma namazının olmazsa olmazı olan hutbenin okunmasının ardından kılınacak olan iki rekatlık cuma namazının farzına müteakip son sünnet ve zühre ahir namazları kılınacak. Peki Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
İstanbul cuma namazı saati: 13:12
Ankara cuma namazı saati: 12:56
İzmir cuma namazı saati: 13:19
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Bu halde bulundu! İnanılmaz değişim...Manisa'nın Akhisar ilçesinde, geçici olarak tutulduğu hayvan barınağında, hayvanseverlerce bakımsızlıktan tüyleri uzamış ve keçeleşmiş bulunan köpek, İzmir'deki Hayvanlar İçin Projeler Derneği'nin (HipDer) de desteğiyle veterinere götürülerek, tıraş ettirildi. Tıraşın ardından 10 kilodan 6,5 kiloya düşen köpeğin, 3 yaşında erkek terrier olduğu ortaya çıktı.