Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri

Cuma namazı için geri sayım sürüyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Cuma gününde milyonlarca müslüman cuma namazını eda etmek için bekliyor. Cuma namazının olmazsa olmazı olan hutbenin okunmasının ardından kılınacak olan iki rekatlık cuma namazının farzına müteakip son sünnet ve zühre ahir namazları kılınacak. Peki Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul cuma namazı saati: 13:12

Ankara cuma namazı saati: 12:56

İzmir cuma namazı saati: 13:19

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