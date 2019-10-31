31.10.2019 - 16:36 |
Cuma namazı saat kaçta kılınıyor? Ankara, İstanbul, İzmir cuma namazı saati |
Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin cuma namazı vakitleri merak konusu oldu. Cuma namazı bu hafta saat kaçta kılınacak? İslam alemi için büyük anlam ve önemi olan Cuma namazı saatleri haberimizde...
Ankara cuma namazı, İstanbul cuma namazı, İzmir cuma namazı ve diğer illerin cuma namazı vakitleri merakla araştırılıyor. Müslümlanlar, cuma namazına katılmak için saat bilgisi araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinde il il namaz vakitlerine yer verdi.
ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da cuma namazı 12:37'de kılınacak.
İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da cuma namazı 12:53'de kılınacak.
İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de cuma namazı 13:00'de kılınacak.
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