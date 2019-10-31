Cuma namazı saat kaçta kılınıyor? Ankara, İstanbul, İzmir cuma namazı saati

Ankara cuma namazı, İstanbul cuma namazı, İzmir cuma namazı ve diğer illerin cuma namazı vakitleri merakla araştırılıyor. Müslümlanlar, cuma namazına katılmak için saat bilgisi araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinde il il namaz vakitlerine yer verdi.

ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da cuma namazı 12:37'de kılınacak.

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da cuma namazı 12:53'de kılınacak.

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de cuma namazı 13:00'de kılınacak.

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