MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemCuma namazı saat kaçta kılınıyor? Ankara, İstanbul, İzmir cuma namazı saati |
31.10.2019 - 16:36 |

Cuma namazı saat kaçta kılınıyor? Ankara, İstanbul, İzmir cuma namazı saati |

Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin cuma namazı vakitleri merak konusu oldu. Cuma namazı bu hafta saat kaçta kılınacak? İslam alemi için büyük anlam ve önemi olan Cuma namazı saatleri haberimizde...

Cuma namazı saat kaçta kılınıyor? Ankara, İstanbul, İzmir cuma namazı saati |

Ankara cuma namazı, İstanbul cuma namazı, İzmir cuma namazı ve diğer illerin cuma namazı vakitleri merakla araştırılıyor. Müslümlanlar, cuma namazına katılmak için saat bilgisi araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinde il il namaz vakitlerine yer verdi.

ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da cuma namazı 12:37'de kılınacak.

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da cuma namazı 12:53'de kılınacak.

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de cuma namazı 13:00'de kılınacak.

DİĞER İLLERİN NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Vicdansızlığın böylesi! Önce çarptı sonra kaçtıBursa'nın İnegöl ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ölümden dönen adam yaralanırken, vicdansız sürücü ise arkasına bile bakmadan kaçıp gitti. O anlar ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yola çıkanlar dikkat! Yağış sonrası İstanbul'da trafik kilit...

Yola çıkanlar dikkat! Yağış sonrası İstanbul'da trafik kilit...

Beton mikserinin çarptığı kadın öldü!

Beton mikserinin çarptığı kadın öldü!

Kağıthane'de riskli bulunan öğrenci yurdunun yıkımı tamamlandı

Kağıthane'de riskli bulunan öğrenci yurdunun yıkımı tamamlandı

Ve başladı! 12 Kasım'a kadar sürecek

Ve başladı! 12 Kasım'a kadar sürecek

Sıradaki Haber