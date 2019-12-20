Cuma namazı saati | Cuma namazı saat kaçta? Cuma vakti 20 Aralık

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bugün Müslümanlar için önemli bir gün. Cuma günü yapılan ibadetlerin önemi çok daha fazladır. Cuma namazı da bu ibadetlerden biridir. Bugün cuma namazını kılmak için camilere gidecek olan vatandaşlar illerindeki cuma namazı saatlerini araştırıyor. İşte 20 Aralık 2019 'Cuma namazı saat kaçta?' sorusunun yanıtı...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Cuma namazı öğle vaktinde cemaatle birlikte camide kılınır.

CUMA NAMAZI SAATİ İSTANBUL

20 Aralık 2019 Cuma namazı saati İstanbul için 13.06.

CUMA NAMAZI KAÇTA ANKARA?

20 Aralık 2019 Cuma namazı saati Ankara için 12.51.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA İZMİR?

20 Aralık 2019 Cuma namazı saati İzmir için 13.14.

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