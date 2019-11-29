29.11.2019 - 07:43 |
Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı kaçta kılınacak?
Cuma namazı saati vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İslam alemi ve Müslümanlar için mübarek olan cuma gününde cuma namazı ibadetini yerine getirmek için camilere gidecek olan vatandaşlar illerindeki cuma namazı saatlerini kontrol ediyor. Peki, cuma namazı kaçta kılınacak? İşte cuma namazı İstanbul ve tüm illerdeki cuma namazı vakitleri.
Cuma namazı kaçta? Vatandaşlar illerindeki cuma namazı saatlerini araştırıyorlar. Diyanet İşleri resmi internet sitesinde tüm illerin namaz saatleri yayınlanıyor. Peki, cuma namazı İstanbul'da saat kaçta olacak? İşte cuma namazı saati...
Cuma namazı öğle vaktinde cemaatle kılınır.
CUMA NAMAZI KAÇTA İSTANBUL?
İstanbul'da öğle ezanı 12.57'de okunuyor.
CUMA NAMAZI SAATİ ANKARA
Ankara'da öğle ezanı 12.42'de okunuyor.
İZMİR CUMA NAMAZI VAKTİ
İzmir'de öğle ezanı 13.04'te okunuyor.
TÜM İLLERİN CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Husumetli ailelerin silah, taş ve sopalı kavgasında kan aktıKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, husumetli 2 kişi arasında çıkan ve diğer aile fertlerinin de karışmasıyla çıkan silahlı kavgada 5'i av tüfeği, 7'isi taş ve sopalarla olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.