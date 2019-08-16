Cuma namazÄ± sÄ±rasÄ±nda tavan Ã§Ã¶ktÃ¼

Osmangazi Mahallesi'ndeki Abdulhamithan Camisi'nde cuma namazÄ± sÄ±rasÄ±nda, asma tavanÄ±n bir kÄ±smÄ± henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenleÂ zemine dÃ¼ÅŸtÃ¼.

TavanÄ±n Ã§Ã¶kmesi nedeniyleÂ cemaat namazÄ± bÄ±rakarak hÄ±zla camiden ayrÄ±ldÄ±. Maddi hasar meydana gelen caminin bir kÄ±smÄ± ibadete kapatÄ±ldÄ±.Â

OlayÄ± yaÅŸayanlardanÂ Åžuayip AkÄ±ncÄ±, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, cuma namazÄ± kÄ±ldÄ±klarÄ± sÄ±rada tavanÄ±n Ã§Ã¶ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ilk anda anlamadÄ±klarÄ±nÄ±Â sÃ¶yledi.

AkÄ±ncÄ±, ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:

"Tavandan ses gelmeye baÅŸladÄ±, dolu yaÄŸÄ±yor zannettim. O esnada kimse yerinden kÄ±pÄ±rdamadÄ±. Tavandaki sesler artmaya baÅŸladÄ±. Arka tarafÄ±ndan birisi 'Deprem oluyor, tavan Ã§Ã¶kÃ¼yor' dedi. Farz olduÄŸu iÃ§in namazÄ± bozamadÄ±k. Sonra cemaat daÄŸÄ±lmaya baÅŸladÄ±. Arkaya dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼m zaman herkes dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu."

DÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra tekrar iÃ§eri girdiklerini sÃ¶yleyen AkÄ±ncÄ±, cemaatin bulunmadÄ±ÄŸÄ± yerdeki tavanÄ±n Ã§Ã¶ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼klerini aktardÄ±.

Cuma namazÄ±nÄ± Ã§Ã¶kme olmayan bÃ¶lÃ¼mde tekrar kÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ±, tavan Ã§Ã¶kmesinden kimsenin zarar gÃ¶rmediÄŸini kaydeden AkÄ±ncÄ±, "Allah bizleri korudu." dedi.