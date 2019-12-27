Cuma saati - Cuma namazı kaçta okunuyor? Cuma namazı saat kaçta 27 Aralık 2019?

Cuma saati kaçta? Cuma namazı saat kaçta okunuyor? Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerin namaz saatlerini yayınlıyor. Peki, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta olacak? Bugün Müslümanlar için en mübarek günlerden birisi. Cuma günüyapılan ibadetler de kat kat sevap anlamına gelir.

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

CUMA NAMAZI NE ZAMAN?

Cuma namazı öğle vakti cemaatle birlikte kılınır. Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

27 Aralık 2019 Cuma namazı saati İstanbul için 13.10.

ANKARA CUMA NAMAZI KAÇTA?

27 Aralık 2019 Cuma namazı saati Ankara için 12.54.

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

27 Aralık 2019 Cuma namazı saati İzmir için 13.17.

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AÇIK ALANLARDA CUMA NAMAZI KILINIR MI?

İslam âlimlerinin çoğunluğuna göre cuma namazı, yerleşim yerlerindeki camilerde veya yakınlarındaki açık alanlarda kılınabilir. Cuma namazının yerleşim bölgesinde kılınmasını gerekli gören Mâlikîler, aynı zamanda bunun camide eda edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. (İbn Rüşd, Bidâye, I, 159-160; Mevvâk, et-Tâc, II, 520; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 419; Kâsânî, Bedâî’, I, 259-261; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-209). Şu kadar var ki, nerede kılınırsa kılınsın dinen yetkili mercilerden izin alınması gerekir.