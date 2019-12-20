Cumartesi - Pazar hava durumu | Fırtına uyarısı! Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bilgileri

Cumartesi hava durumu ve Pazar hava drumu bilgilerini öğrenmek isteyen vatandaşlar MGM'nin sitesine akın etmeye başladı. Hafta sonu hava durumuna göere plan hazılramak isteyenler Cumartesi - Pazar hava durumu incelemek istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Marmara ve Kuzey Ege denizinde fırtına beklendiğini duyurdu. Hafta sonu sis dağılıyor yerini yağışlı ve fırtınaya bırakıyor. İşte Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu tahminleri...

HAVA DURUMU

ANKARA HAVA DURUMU

CUMARTESİ HAVA DURUMU

Sisli -1°C 10°C

PAZAR HAVA DURUMU

Hafif Yağmurlu 0°C 10°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

CUMARTESİ HAVA DURUMU

Çok Bulutlu 11°C 18°C

PAZAR HAVA DURUMU

Sağanak Yağışlı 14°C19°C

İZMİR HAVA DURUMU

CUMARTESİ HAVA DURUMU

Sağanak Yağışlı 11°C 17°C

PAZAR HAVA DURUMU

Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 13°C 18°C

DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İBB'den fırtına uyarısı yapıldı!

İBB'nin açıklamasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un verileri yer aldı. Yazılı açıklamada, "İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren lodos fırtınası bekleniyor. Uzmanlar, vatandaşları fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"İstanbul'da hafta boyunca güneyli yönlerden (Lodos) hafif esen rüzgârın Cumartesi öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla fırtına (40-70km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Pazar akşam saatlerinden itibaren şiddetini daha da arttırarak aralıklarla tam fırtına (60-90km/s) şeklinde Pazartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar; vatandaşlara fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuyor. İBB ekipleri, AKOM'un koordinasyonunda 24 saat esasına göre çalışarak olası ulaşım sıkıntıları ile kazalara karşı anında müdahale edecek. Öte yandan, İstanbul'da yeni hafta başı (Pazartesi) itibariyle Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı, sıcaklıkların 4-6 derece birden azalarak mevsim normallerine gerileyeceği tahmin ediliyor"





Marmara ve Kuzey Ege Denizi’nde Fırtına Bekleniyor!

Marmara’da güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın (Cumartesi) akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ve Pazartesi (23.12.2019) günü sabah saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Kuzey Ege’de güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın (Cumartesi) akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ve Pazartesi (23.12.2019) günü sabah saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Marmara ve Ege Bölgesinde Fırtına Bekleniyor

Yarın (21.12.2019 Cumartesi) akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak rüzgarın, Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat), Pazar günü şiddetini artırarak, pazartesi günü (23.12.2019) öğle saatlerine kadar Marmara ve Ege Bölgesinde fırtına ve kuvvetli fırtına (60-80 yer yer 100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getirebileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar ile baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.