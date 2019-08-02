02.08.2019 - 19:49
Cumartesi - Pazar hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından önümüzdeki günlerin hava durumu bilgileri belirlendi. Cumartesi - Pazar günleri havanın nasıl olacağını merak eden vatandaşlar MGM'nin resmi internet sitesine akın etti. İşte Hafta sonu hava nasıl olacak sorusunun yanıtı...
Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu merakla araştırılıyor. Özellikle hafta sonu plan yapacak vatandaşların yakından ilgilendiği hava durumu bilgileri yoğun ilgi görüyor. İşte il il hava durumu tahminleri haberimizde...
ANKARA HAVA DURUMU
3 Ağustos 2019 Cumartesi: Az bulutlu 32 derece
4 Ağustos 2019 Pazar: Gökgürültülü Sağanak yağışlı 30 derece
İSTANBUL HAVA DURUMU
3 Ağustos 2019 Cumartesi: Parçalı bulutlu 32 derece
4 Ağustos 2019 Pazar: Parçalı bulutlu 29 derece
İZMİR HAVA DURUMU
3 Ağustos 2019 Cumartesi: Güneşli 37 derece
4 Ağustos 2019 Pazar: Güneşli 36 derece