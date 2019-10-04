Cumartesi - Pazar hava nasıl olacak? Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu merakla araştırılıyor. Hafta sonunu güzel geçirmek isteyenler, yaşadığı ilin hava durumu bilgisini öğrenmek için MGM'nin sitesine giriyor. İşte il il hava durumu bilgileri haberimizde...

ANKARA HAVA DURUMU

Cumartesi günü: Hafif Sağanak Yağışlı 24°C

Pazar günü: Hafif Sağanak Yağışlı 21°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Cumartesi günü: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 22°C

Pazar günü: Sağanak Yağışlı 20°C

İZMİR HAVA DURUMU

Cumartesi günü: Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 24°C

Pazar günü: Çok Bulutlu 24°C

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