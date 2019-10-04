MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemCumartesi - Pazar hava nasıl olacak? Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu
04.10.2019 - 19:36 |

Cumartesi - Pazar hava nasıl olacak? Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu bilgilerini yayımladı. Cumartesi - Pazar günlerinin keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar, hava durumuna göre plan kurmak istiyor. Peki Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak? İşte hafta sonu hava durumu...

Cumartesi - Pazar hava nasıl olacak? Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu merakla araştırılıyor. Hafta sonunu güzel geçirmek isteyenler, yaşadığı ilin hava durumu bilgisini öğrenmek için MGM'nin sitesine giriyor. İşte il il hava durumu bilgileri haberimizde...

ANKARA HAVA DURUMU

Cumartesi günü: Hafif Sağanak Yağışlı 24°C

Pazar günü: Hafif Sağanak Yağışlı 21°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Cumartesi günü: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 22°C

Pazar günü: Sağanak Yağışlı 20°C

İZMİR HAVA DURUMU

Cumartesi günü: Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 24°C

Pazar günü: Çok Bulutlu 24°C

DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

 

Arslantepe Höyüğünde 5700 yıllık çocuk iskeleti bulunduMalatya’da bulunan Arslantepe Höyüğü’nde bu yıl yapılan kazı çalışmalarında tahmini olarak 5 bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen çocuk iskeleti bulundu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

A 101 aktüel kataloğu | Haftanın Yıldızları ve Çok Al Az Öde kampanyaları (5-11 Ekim)

A 101 aktüel kataloğu | Haftanın Yıldızları ve Çok Al Az Öde kampanyaları (5-11 Ekim)

Cumartesi - Pazar hava nasıl olacak? Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu

Cumartesi - Pazar hava nasıl olacak? Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu

Bin tanesi aynı anda bırakıldı

Bin tanesi aynı anda bırakıldı

Yaşar İpek neden hapse girdi? Yaşar İpek kimdir?

Yaşar İpek neden hapse girdi? Yaşar İpek kimdir?

Sıradaki Haber