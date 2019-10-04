04.10.2019 - 19:36 |
Cumartesi - Pazar hava nasıl olacak? Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu bilgilerini yayımladı. Cumartesi - Pazar günlerinin keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar, hava durumuna göre plan kurmak istiyor. Peki Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak? İşte hafta sonu hava durumu...
Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu merakla araştırılıyor. Hafta sonunu güzel geçirmek isteyenler, yaşadığı ilin hava durumu bilgisini öğrenmek için MGM'nin sitesine giriyor. İşte il il hava durumu bilgileri haberimizde...
ANKARA HAVA DURUMU
Cumartesi günü: Hafif Sağanak Yağışlı 24°C
Pazar günü: Hafif Sağanak Yağışlı 21°C
İSTANBUL HAVA DURUMU
Cumartesi günü: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 22°C
Pazar günü: Sağanak Yağışlı 20°C
İZMİR HAVA DURUMU
Cumartesi günü: Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 24°C
Pazar günü: Çok Bulutlu 24°C
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