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16.08.2019 - 21:00

Cumartesi-Pazar hava nasıl olacak? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu

Milyonlarca vatandaş Cumartesi-Pazar günleri hava nasıl olacak merak ediyor. Özellikle plan yapacakları yakından ilgilendiren hava durumu tahminleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirlendi. İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bilgileri...

Cumartesi-Pazar hava nasıl olacak? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sayfası üzerinden Ankara, Kırıkkale ve Çankırı'daki Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!,Batı Karadeniz’deki Kuvvetli ve Çok Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!, Marmara’nın Doğusundaki Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!uyarılarında bulundu. İşte o bölgelerde yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren detaylar...

Ankara, Kırıkkale ve Çankırı'daki Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Ankara, Kırıkkale ve Çankırı'da yarın (17.08.2019) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren, pazar (18.08.2019) sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Batı Karadeniz’deki Kuvvetli ve Çok Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Batı Karadeniz Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (17.08.2019 Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren, pazar akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), pazar günü (18.08.2019) ise Sinop, Kastamonu ve Bartın kıyı kesiminde yer yer şiddetli (76-100 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara’nın Doğusundaki Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

 Marmara’nın doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (17.08.2019 Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ANKARA HAVA DURUMU

Cumartesi-Pazar hava nasıl olacak Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu

İSTANBUL HAVA DURUMU

Cumartesi-Pazar hava nasıl olacak Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu

İZMİR HAVA DURUMU

Cumartesi-Pazar hava nasıl olacak Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu


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