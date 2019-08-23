Cumartesi - Pazar hava nasıl olacak? İl il hava durumu

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri için meraklı arayış sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Cumartesi ve Pazar günleri için hava durumu bilgilerini yayımladı. Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde yer alan hava durumu tahminleri yoğun ilgi görüyor. İşte il il hava durumu...

ANKARA HAVA DURUMU

24 Ağustos 2019 Cumartesi günü: Parçalı bulutlu 32 derece

25 Ağustos 2019 Pazar günü: Parçalı bulutlu 31 derece

İSTANBUL HAVA DURUMU

24 Ağustos 2019 Cumartesi günü: Parçalı bulutlu 31 derece

25 Ağustos 2019 Pazar günü: Parçalı bulutlu 31 derece

İZMİR HAVA DURUMU

24 Ağustos 2019 Cumartesi günü: Sıcak 39 derece

25 Ağustos 2019 Pazar günü: sıcak 36 derece

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