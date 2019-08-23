MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemCumartesi - Pazar hava nasıl olacak? İl il hava durumu
23.08.2019 - 20:50

Cumartesi - Pazar hava nasıl olacak? İl il hava durumu

Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumları nasıl olacak? Hafta sonunun gelmesiyle birlikte vatandaşların arasında en çok merak edilen konulardan biri de 'hava nasıl olacak' sorusu oldu. Özellikle Cumartesi ve Pazar günleri plan yapacakları ilgilendiren hava durumu bilgileri haberimizde yer alıyor...

Cumartesi - Pazar hava nasıl olacak? İl il hava durumu

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri için meraklı arayış sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Cumartesi ve Pazar günleri için hava durumu bilgilerini yayımladı. Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde yer alan hava durumu tahminleri yoğun ilgi görüyor. İşte il il hava durumu...

ANKARA HAVA DURUMU

24 Ağustos 2019 Cumartesi günü: Parçalı bulutlu 32 derece

25 Ağustos 2019 Pazar günü: Parçalı bulutlu 31 derece

İSTANBUL HAVA DURUMU

24 Ağustos 2019 Cumartesi günü: Parçalı bulutlu 31 derece

25 Ağustos 2019 Pazar günü: Parçalı bulutlu 31 derece

İZMİR HAVA DURUMU

24 Ağustos 2019 Cumartesi günü: Sıcak 39 derece

25 Ağustos 2019 Pazar günü: sıcak 36 derece

DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Emine Bulut cinayeti ile ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi" dedi. Kadın cinayetleriyle ilgili Çelik, yasal düzenleme ihtiyacının olması halinde tereddüt edilmeyeceğini de belirtti.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme: Videoyu çeken kişi gözaltında

Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme: Videoyu çeken kişi gözaltında

Emine Bulut'un katilinin son mesajı ortaya çıktı: Gider paşa gibi yatarım...

Emine Bulut'un katilinin son mesajı ortaya çıktı: Gider paşa gibi yatarım...

YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman? Üniversite ek yerleştirme nasıl yapılır?

YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman? Üniversite ek yerleştirme nasıl yapılır?

Kayseri'de dev operasyon! 12 ton ele geçirildi

Kayseri'de dev operasyon! 12 ton ele geçirildi

Sıradaki Haber