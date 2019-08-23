23.08.2019 - 20:50
Cumartesi - Pazar hava nasıl olacak? İl il hava durumu
Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumları nasıl olacak? Hafta sonunun gelmesiyle birlikte vatandaşların arasında en çok merak edilen konulardan biri de 'hava nasıl olacak' sorusu oldu. Özellikle Cumartesi ve Pazar günleri plan yapacakları ilgilendiren hava durumu bilgileri haberimizde yer alıyor...
Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri için meraklı arayış sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Cumartesi ve Pazar günleri için hava durumu bilgilerini yayımladı. Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde yer alan hava durumu tahminleri yoğun ilgi görüyor. İşte il il hava durumu...
ANKARA HAVA DURUMU
24 Ağustos 2019 Cumartesi günü: Parçalı bulutlu 32 derece
25 Ağustos 2019 Pazar günü: Parçalı bulutlu 31 derece
İSTANBUL HAVA DURUMU
24 Ağustos 2019 Cumartesi günü: Parçalı bulutlu 31 derece
25 Ağustos 2019 Pazar günü: Parçalı bulutlu 31 derece
İZMİR HAVA DURUMU
24 Ağustos 2019 Cumartesi günü: Sıcak 39 derece
25 Ağustos 2019 Pazar günü: sıcak 36 derece
AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Emine Bulut cinayeti ile ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi" dedi. Kadın cinayetleriyle ilgili Çelik, yasal düzenleme ihtiyacının olması halinde tereddüt edilmeyeceğini de belirtti.