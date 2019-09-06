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06.09.2019 - 14:27| İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhakim Sancak Camii'ni törenle açtı! Caminin özellikleri dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İTÜ Ayazağa Kampüsü'ndeki Abdülhakim Sancak Camisi'nin açılışında konuştu. Erdoğan, "Hayır sahiplerini tebrik ediyorum." diyerek cami açılışını gerçekleştirdi. Konuşmasında Abdülhakim Sancak Camii'nin özelliklerinden bahseden Erdoğan'ın verdiği detaylar ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhakim Sancak Camii'ni törenle açtı! Caminin özellikleri dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhakim Sancak Camii açılışını gerçekleştirmek üzere İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ne geldi. Erdoğan’a burada TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Abdülhakim Sancak Camii'si görüldüğü gibi önünde revaklı avlusu, abdesthanesi ve çevresiyle beraber 11 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilmiştir. Yapıda sadece ana ibadet mekanı değil, tüm mimari unsurlar bu biçimde ele alınmıştır. Minarenin yüksekliği 39 metre olup, köklü bir eğitim kurumunun camiisi olduğundan kamış kalem şeklinde tasarlanmıştır. Cami 3 katlı bir yapı görünümündedir ve sade bir yapıdır. Caminin kapasitesi 4 bin kişiye çıkmaktadır. Ana ibadet mekanı 4 cepheden ışık almaktadır.  Hayır sahiplerini tebrik ediyorum. 

Detaylar birazdan...

    Savaşta düşmana korku salan 'Tülütabaklar'Balıkesir'i işgal eden Yunan askerlerini korkutmak için kendilerini baca kurumu ve soba isiyle boyayan, keçi, koyun postu, at ve manda kuyruğu, çan ve değneklerle korkutucu bir görünüme bürünen debbağların (tabak, deri işçisi) Milli Mücadele dönemindeki önemini anlatmak adına hazırlanan "Tülütabak" gösterisi, 97 yıldır devam ediyor.
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