Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 Asgari Ücret tutarı ne zaman belirlenecek?

Asgari Ücret ne zaman belirlenecek? 2020 Asgari ücret turarı ne kadar olacak? Son dakika haberlerini yakından takip eden ve asgari ücret haberleri hakkında bilgi almak isteyenlerin yakından ilgilendiği son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son dakika asgari ücret haberlerine bir yenisi daha eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Asgari ücret tutarı ile ilgili konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret ile ilgili, "Jestimizi yaparız. Tarafları memnun edecek bir adım atarız." dedi.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELİRLENECEK?

2020 Asgari Ücret ile ilgili, Aralık ayı içerisinde üç toplantı yapıldı. 2 - 10 ve 17 Aralık günleri gerçekleşen asgari ücret toplantıları sonrasında hangi kararlar alındı?

Asgari ücret 2020 tutarı, Aralık ayının son haftasında yapılacak olan toplantı sonrasında belirlenecek.

BEKLENEN RAKAM

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Türk-İş’in 32 yıldır yaptığı araştırmalar sonucu yaşam maliyetinin daha önce 2 bin 578 lira olduğunu ifade etmiştik. 2 bin 578 liranın altında olmamak koşuluyla bu 2020 için geçerli olacağı için bunun üstünde bir rakamı değerlendirmeye alacağımızı bunun altında bir rakamı değerlendirmeye almayacağımızı ifade ediyoruz. Onun altında bir karara katılmayacağımızı ortak olarak ifade ediyoruz. Şu ana kadar bize bir rakam teklif edilmedi” dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.