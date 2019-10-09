Resmen duyuruldu! Kara herakatı başladı

Türk jetleri saat 16.00'da Suriye'nin kuzeyindeki terör mevzilerini bombardımana tuttu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 16.10'da Barış Pınarı Harekâtı'nı resmen duyurdu. Kara harekâtının başladığı ise saat 22.26'da ilan edildi.

06.30 : Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı hava ve karadan atışlarla devam ederken, Türkiye genelinde 90 bin camide sabah namazında da Mehmetçik için dua edildi.

00.15 : CNN International'a konuşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, "Başkan (Donald) Trump ve Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, operasyonun keyfiyeti konusunda tam olarak anlaştılar. 13 Kasım'da yapılacak görüşmede de ABD ile paylaştığımız ortak görüşlerin bir parçası olarak DEAŞ ile mücadele ve uluslararası toplumun üzerine düşen sorumlulukların ele alınacağını düşünüyorum" dedi.

Avrupa ülkelerinden gelerek DEAŞ'a katılan militanların ait oldukları ülkelerce teslim alınması konusunda ABD ile hem fikir olduklarını vurgulayan Aybet, "Bu, Amerikalılarla anlaştığımız konulardan biridir. ABD'li yetkililerle bu operasyon başlamadan birkaç ay önce, ele geçirilen DEAŞ militanların kontrolünü konuşmuştuk. Bu görüşülecek diğer bir konu" değerlendirmesinde bulundu.

Aybet, Trump'ın operasyona dair Türkiye'ye yaptığı 'limitin aşılmaması' uyarısına anlam veremediğini ifade ederek, Trump'ın Barış Pınarı Harekatı'nın ne kapsamda yapıldığını bildiğini ve başından beri ABD askerlerini ülkelerine geri döndürmek için çaba sarf ettiğini belirtti.

23.40 : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Mehmetçik; Fırat'ın doğusunda da Suriyeli kardeşlerinin yanında, terör örgütlerinin karşısında olacaktır. Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, bölgede yaşayan diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da sivil, masum insanlar, tarihi eserler, kültürel ve dini yapılar ve çevre dokunulmazdır."

23.35 : Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaparak, halkı kin ve nefrete tahrik eden 78 şahısla ilgili yasal işlem başlatıldı.

23.30 : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde beş buçuk saat süren toplantıya, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

Paylaşılan yeni görüntülerde Erdoğan, toplantıya katılanlara teşekkürlerini ileterek, bölgeden video konferans yaptığı komutanlara başarılı ve emniyetli uçuşlar temennisinde bulundu.

23.05 : ABD Başkanı Donald Trump, YPG için doğrudan PKK ifadesini kullanarak, "Barack Obama döneminde olduğu gibi Türkiye'nin ölümcül düşmanı olan PKK ile ortaklık yaptığınız zaman, bu son derece zor bir durum olur. Onlar uzun yıllardır birbirinden nefret ediyorlar" dedi.

Trump: "Erdoğan, Suriyelilerin ülkelerine dönmesini istediğini söylüyor. Türkiye olmasaydı milyonlarca Suriyeli dünyaya dağılacaktı.

Türkiye hiçbir insani kriz yaşanmayacağını taahhüt etti.

PKK Türkiye'nin düşmanıdır, yıllardır savaşıyorlar. Suriye ile ilgili kararım doğru. Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti."

23.05 : Anadolu Ajansı, kara harekatının ilk fotoğraflarını servis etti.





22.50 : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile teleofon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı. Çavuşoğlu, daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüşmüş ve Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi vermişti.

22.50 : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Barış Pınarı Harekâtı’nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekât Merkezi’nden idare ediyor.

22.45 : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu bir savaş değil. Bu bir terörle mücadele. Sınır ötesi harekat. Türkiye teröristlere ait bir kampı yok etmek üzere kendi adına meşru bir harekatın içerisinde. Uluslararası alanda meşru bir harekatın içerisinde."

22.26 : Milli Savunma Bakanlığı: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Millî Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat’ın doğusuna kara harekâtına başladı."

Yerel kaynaklar, ordu birliklerinin üç ayrı noktadan Suriye sınırını geçtiğini bildiriyor.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Millî Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat’ın doğusuna kara harekâtına başladı.

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22.20 : Anadolu Ajansı: Teröristlerin Kamışlı, Rasulayn ve Malikiye ilçelerinden Türkiye’ye düzenledikleri havan saldırılarının görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

Videoda, Kürtçenin Kamışlı ağzını kullanan teröristlerin sivillere ait bir evin avlusuna yuvalandığı ve buradan Türkiye’ye havan topu atışı yaptığı görülüyor.

Görüntülerde, havan mermisini namluya koyan teröristin sivil kıyafetli olduğu da dikkati çekiyor.

21.20 : Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq: "Her türlü askeri operasyon, BM Şartı ve uluslararası insani hukuka tam anlamıyla saygı göstermeli. Siviller ve sivil altyapı uluslararası hukuk gereğince korunmalı."

20.25 : Anadolu Ajansı, akşam saatlerinde Tel Abyad'da vurulan terör mevzilerinin fotoğrafını servis etti. Söz konusu alanda terör örgütü YPG'nin havaya uçurulan mühimmat deposu olduğu belirtiliyor.

20.15 : ABD lideri Donald Trump'tan operasyonun başlamasının ardından ilk açıklama geldi. Trump, "ABD Türkiye'nin operasyonunu onaylamıyor, bunun kötü bir fikir olduğunu açıkça belirttik" dedi.

20.05 : Tel Abyad ilçe merkezinin tümünde elektriklerin kesik olduğu bildiriilyor.

19:50: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İngilizce paylaştığı Twitter mesajında Türkiye'nin Suriye'de işgal veya demografik değişiklik hedeflemediğini söyledi. Türkiye'nin PKK ve DEAŞ teröristlerine karşı savaştığını belirten Kalın, Suriye'nin kuzeyinde kurulacak güvenli bölgenin sığınmacıların evlerine dönmesi için bir fırsat yaratacağını vurguladı. Sözcü Kalın ayrıca Ankara'nın Suriyeliler arasında bir ayrım gözetmeksizin yardım etmeye devam edeceğini aktardı.

19:45: AA: Akşam saatlerinde Tel Abyad'daki terör hedeflerine roketatar atışları daha da yoğunlaştırıldı.

19.05 : Anadolu Ajansı: Türk savaş uçakları Barış Pınarı Harekatı'nda 30 kilometre derinliğe girdi. F-16'lar Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedeflerini vurdu.





Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da vuruldu.

Terör örgütü YPG/PKK mensupları ise Türk savaş uçaklarının görüşünü kısıtlamak amacıyla lastik yakıyor.

18.45 : Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İngiltere, Almanya ve Fransa'nın çağrısı üzerine Barış Pınarı Harekâtı'nı görüşmek üzere yarın toplanacak.

18.30 : Milli Savunma Bakanlığı, harekatla ilgili bir basın açıklaması yaptı:

"Fırat Kalkanı Harekâtı ve Zeytin Dalı Harekâtı’nda olduğu gibi, harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta, sivil/masum kişilerin ve harekât bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir."

18.25 : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler, BMGK, NATO, ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve İran'a Barış Pınarı Harekâtı'nın bildirildiğini açıkladı. Çavuşoğlu, Suriye'deki Şam rejimine de İstanbul'daki başkonsolosluğa verilen bir notayla operasyonun iletildiğini söyledi.

18.15 : Demirören Haber Ajansı: Barış Pınarı Harekâtı'nın başlamasıyla İncirlik Hava Üssü'nde hareketli dakikalar yaşandı, ilk saldırının hemen ardından üsse dört Türk savaş uçağı ile bir nakliye uçağı iniş yaptı.









18.00 : NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı."

18.00 : Şanlıurfa Valiliği, sınır hattını Özel Güvenlik Bölgesi olarak ilan etti. Yazılı açıklamada, söz konusu kararın 8 Ekim itibariyle geçerli olduğu ve hudut hattını kapsadığı belirtildi.

17.55 : Almanya, İngiltere ve Fransa, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde operasyon başlatması üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı.

17.45 : Suriye Kamışlı'dan teröristler tarafından ateşlenen altı roket, Mardin'in Nusaybin ilçesine isabet etti. Saldırı sonrası sınır hattındaki askeri birlikler terör mevzilerini top atışına tuttu.

17.40 : Tel Abyad'ın karşısında yer alan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde okullar pazartesi gününe kadar tatil edildi.





17.30 : Anadolu Ajansı: YPG'li teröristlerin Suriye tarafından attığı iki havan mermisi Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Rasulayn'ın karşısındaki ilçede ölen veya yaralanan olmadı.

Tel Abyad'ın karşısındaki Akçakale'de ise sokaklarda mehter marşları duyuluyor.

17.15 : İhlas Haber Ajansı: Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla, Irak da Suriye sınırına askeri takviye gönderdi. Çok sayıda askeri birliğin bölgeye gönderildiği belirtiliyor.

17.10 : Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından açıklama yaptı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat’ın doğusunda #BarışPınarıHarekatı’na başladı."

16.50 : BBC'den Riam Dalati, bombardıman görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

16.50 : Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları, Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'dan patlama sesleri duyulduğunu ve dumanların yükseldiğini söylüyor.

16.45 : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak bilgi verdi.

16.45 : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından "Barış Pınarı Harekatıyla, bölge teröristlerden temizlenecek, Suriye’nin sınır güvenliği ve toprak bütünlüğü teminat altına alınacak, göçmenler güvenli bir şekilde evlerine dönebilecek, bölgeye barış ve huzur gelecektir. Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı’nın 51. maddesi ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir" mesajını paylaştı.



16.35 : Suriye Demokratik Güçleri (SDF) çatı ismini kullanan terör örgütü YPG, ABD ve koalisyondan Türk savaş uçaklarının bombardımanını durdurmak için Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesini istedi.

16.30 : CNN Türk: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak operasyonla ilgili bilgilendirildi.

16.20 : Erdoğan'ın Twitter mesajını 'acil' koduyla dünyaya duyuran Reuters haber ajansı, Türk yetkililere dayandırdığı haberinde hava saldırılarının topçu ateşiyle desteklendiğini aktarıyor.

Reuters, ayrıca terör örgütü YPG'ye ait mühimmat depoları ve mevzilerinin vurulduğunu belirtiyor.







16.10 : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından operasyonun başladığını ilan etti.

"Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır.

Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

Barış Pınarı Harekatı ile,

Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz.

Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız.

Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız.

#BarışPınarıHarekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum.

Allah yar ve yardımcımız olsun."





16.00 : Türk savaş uçakları, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Rasulayn'daki terör hedeflerini bombardımana tuttu. Hava saldırısı, televizyonların canlı yayınında izlendi.

16.00 : Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu başladı, gelişmeleri canlı blog olarak aktaracağız.