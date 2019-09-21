Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Sigara yasağı genişliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dünya liderleriyle ikili görüşlerim olacak. Görüşmelerin ilk gününde BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Uluslararası güven ve barışa karşı görüşlerimizi dile getireceğiz.

BM Genel Kurul Başkanlığı için Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday göstereceğiz.

*Bizim sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlandı. ABD malum bizim stratejik ortağımız. NATO'da beraberiz, uzun yıllardır da bu ortalığı devam ettiriyoruz. Şu anda da aynı noktadayız. Ancak ABD'nin de davetli olmadığı bir yerde terör örgütlerine verdiği desteği görmüyor olmamız mümkün olamaz. Bunu Sayın Trump'la paylaştım. Biz paramızla sizden bu araç gereci alamıyoruz ama siz terör örgütlerine bunları veriyorsunuz. Bizimle ilgili yalan propagandalarla DEAŞ'a tavrımızın olmadığı söyleniyor. Oysa ki biz açık bir mücadele verdik. Şimdi yeni bir örgüt çıktı ve SDG bir kılıf, bunun PKK/YPG'den bir farkı yok. Bunların hepsi iç içe...

*Özellikle Suriye'nin kuzeyinde bizim terör örgütlerinden bölgeyi arındırarak, gerçek sahiplerine teslim etmemiz gerekiyor. Buraların sahipleri de Araplardır.

*Patriot'lar konusuyla ilgil Trump telefon görüşmemizde "Gündeminizde mi? diye sorunca söyledim. Şartlar eğer uygun olacaksa "Biz sizden bunları alabiliriz" dedik. Ama F35'leri de görmezden gelemeyiz. Bu arada bir F35'lerde müşteri değiliz. Ortağız. Bazı parçalarını biz üretiyoruz. Bu sebeple bu durumu da görmezden gelemeyiz.

*Şu an BM'de 196 ülke görünüyor. Neden sadece 5 ülkenin ağzına baksın bu 196 ülke. BM b Suriye, Arakan, İsrail meselelerini çözemiyor. Bir İsrail konusunu hala çözememiştir. BM'nin aldığı kararları İsrail kabul etmiyor. Önce bunun cevabını versinler bize.

*İdlib tasarısında yaptığımız görüşmelerde red söz konusu değil. Ankara zirvesinde 3'lü olarak İdlib'le ilgili yaptığımız açıklama ateşkese dayalı bir açıklamaydı. Çin'in aykırı bir açıklama yapacağını düşünmüyorum. ABD'nin de... Amerika'da da görüşmelerimiz olacak.

*Açık bir şey söyleyeceğim. FOX TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı burayı satma gibi bir şey olmadığını söylüyor. Müddeyi iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Kılıçdaroğlu bunu ispatlasın önce. Burası 50 senelik o gruba kiralanmıştır. FOX'un önce yayın politikasını değiştirmesi lazım.

*Sigara konusunda (taksilerde) şoför de içemeyecek, yanında oturan da... Bu işin üzerine çok daha sıkı bir şekilde gideceğiz. Para cezası vesaire ne gerekiyorsa bunların hepsi olacak. Bir de elektronik sigara hikayesi var. Neymiş zararı yokmuş. Onda da aynı numara var. Nargile konusunda da duruşumuz aynı.