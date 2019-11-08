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08.11.2019 - 14:27 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbaşoğlu'nun annesinin cenazesine katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı. Erdoğan, daha sonra burada, AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesi Nevin Akbaşoğlu'nun Eyüp Sultan Camisinde kılınan cenaze namazına katıldı. Erdoğan, tabuta omuz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbaşoğlu'nun annesinin cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Eyüpsultan'daki Eyüp Sultan Camisi'ne geçti.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbaşoğlunun annesinin cenazesine katıldı

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