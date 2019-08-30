Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hallaç pamuğu gibi atıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...



30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Gazi Mustafa Atatürk'ü kahraman ordumuzun tüm askerlerini rahmetle yad ediyorum. Bu kutlu emaneti bizden sonraki nesillere bırakmayı en önemli görev olarak görüyoruz.



Kimsenin tek karış toprağında gözümüz yoktur ama topraklarımıza dikilen gözlere, egemenlik haklarımıza uzanan ellere tahammülümüz olamaz.

Kahraman güvenlik güçlerimiz, ülkemiz içindeki sarp dağlardan şehirlerin karanlık dehlizlerine, yurt dışında teröristlerin yuvalandığı inlere kadar bölgemizin tamamını adeta hallaç pamuğu gibi atıyor.

Gençlerimize 2053 ve 2071 vizyonlarını miras bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz.



Kahraman güvenlik güçlerimiz bugün bölgemizin tamamını hallaç pamuğu gibi atıyor.



Bugün Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de verdiğimiz mücadelenin tek bir gayesi bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarını savunmak, kardeş halkların haklarını savunmaktır. Dünyanın neresinde bir mazlum zulüm altındaysa orada olmak inancımızın, kültürümüzün bir geleneğidir.



Bunun için zaferlerimizi sadece savaş alanındaki başarımızda değil, gönüllerin fethini de dönüm noktaları olarak görüyoruz.



Biz öldürmek, yıkmak değil; yaşatmak, inşa etmek için gideriz ve gereğini de yerine getiririz.



Herkesin sömürmek, askeri ve ekonomik ihtiyacını gidermek için gittiği yerlerde, biz insanların hayatına dokunan kalıcı projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz.



Türkiye 82 milyon nüfusunun çok ötesinde bir etki alanı ve güce sahip olmuştur. Arkamızdaki bu gücün de desteği ile hedeflerimize birer birer ulaşacak, yeni zaferleri milletimize armağan edeceğiz.



Bizim milletimiz tarih boyunca büyük hayallerin ve hedeflerin peşinde koşmuş ve bunun için gece gündüz mücadele etmiştir.



Sahip olduğumuz binlerce yıllık devlet tecrübesi gücümüzü hep diri tutmamıza yardımcı olmuştur.



Türk milletinin bileğini er meydanında bükemeyeceğini bilenler hep birlik ve beraberliğimize saldırmıştır. Ama milletimiz bu küçük hesap sahiplerine dersini vermeyi bilmiştir.



Ülkemizde birileri yine aynı hesapların peşinde. Türkiye sınırları boyunca kahramanca mücadele veriyor. Türkiye siyasi, ekonomik olarak kuşatılmaya çalışıyor. Bazıları kendi pastalarını büyütmek için hasımlarının değirmenine su taşıyor.



Ne mandacılar ne çapulcular kazanmıştır. Kazanan milletimizin İstiklal mücadelesi olmuştur. Bugün de kim nerede saf tutarsa tutsun kazanan milletimiz olacaktır. Hiç endişeniz olmasın. Hep birlikte Türkiye oldukça zafer bizimle beraber olacaktır.