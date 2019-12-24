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24.12.2019 - 09:29 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 11 köy...

Cumhurbaşkanı kararıyla Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı 11 köy tüzel kişiliği kaldırılarak belediye sınırlarına dahil edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 11 köy...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Yüksekova'ya bağlı Akalın, Aksu, Altınoluk, Beşbulak, Bölük, Dedeler, Güçlü, Güllüce, İnanlı, Yoncalık ve Vezirli köylerinin tüzel kişilikleri kaldırıldı.

Söz konusu köylerin Belediye Kanunu'nun 11'inci maddesi gereğince Yüksekova Belediyesi sınırlarına katılmasına karar verildi.

 

Kümese giren tilki tavukları yediKayseri'nin Talas ilçesinde bir evin kümesine giren tilki, kümesteki iki tavuğu yedi. Aç kalan tilki, belediye ekipleri tarafından yakalandı.
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