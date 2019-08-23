Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin parasını dağa gönderenlere seyirci kalmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye vatandaşlarından şehitler verirken, kendi konforlu dünyalarından bize ahkam kesenlerin sözüne göre hareket edecek değiliz." dedi.

Erdoğan, "Ülkemizin güvenlik öncelikleri neyi gerektiriyorsa milletimizin geleceği için hangi adımı atmamız icap ediyorsa ona göre davrandık, ona göre davranacağız. Eğer S400 almamız gerekiyorsa onun için aldık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hem masadaki hem sahadaki mücadelemizi en küçük bir gevşemeye, en küçük bir rehavete müsaade etmeden, bayrağın sonraki nesillere devredene kadar sürdüreceğiz." dedi.

"Terör koridorunun batı ayağını tümüyle kırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmelere ilişkin "Bu milletin alın terinden artırarak vermiş olduğu vergilerle kendilerine gelen parayı halka değil Kandil'e gönderenlere, dağa gönderenlere biz seyirci kalamayız ve kalmayacağız." ifadelerini dile getirdi.

Erdoğan, "Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun batı ayağını tümüyle kırdık. İnşallah bu koridorun doğu ayağını da halen devam eden müzakerelerin ardından kırdığımızda gerçekten büyük bir oyunu bozmuş olacağız." dedi.

Erdoğan, "İspanya'dan Fransa'ya kadar benzer işlemler yapılırken sesleri çıkmayanlar, konu Türkiye olunca ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Bu tavır, söz konusu çevrelerin demokratlıklarından değil, ülkemize olan husumetlerindendir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları şöyle:

Şehadet ilk insandan başlayıp kıyamete kadar devam edecek olan bir makamdır.

Bu yol şehadete giden bir yoldur, sıradan ölmek var ama şehadetle kucaklaşmak var.

Gabar'da, Cudi'de, Bestler Deresi'nde mücadleeyi sürdüren evlatlarımızı şehadete yürüyen evlatlar olarak görüyorum.

15 Temmuz'da yaşananlar bu milletin her ferdinin gerektiğinde canını vereceğini anlatan bir örnek olmuştur.

Bu toprakları bize vatan yapan ve devamı için toprağa giren tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Bir toprağın uğrunda ölen yoksa o toprak zaten vatan olmaz, olamaz.

Ülkesini yaşatmak için can beren kahramanlar yüreğimizde sonsuza kadar yaşayacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın sayılı ordularından biridir.

Binlerce kilometre uzaktan gelenleri barış timsali gösterenler var.

Dünyanın en başarılı ve hassas terörle mücadelesini yürüten ülkemizi savaşa suçlusu göstermeye çalışıyorlar.