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21.12.2019 - 19:25 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın oğlu Abdulkadir Turhan ve Merve Doğanay'ın nikahında şahitlik yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Haliç Kongre Merkezi'nde dünya evine giren çiftin nikah törenine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın kıydığı nikaha şahitlik etti.

Evlilik cüzdanını geline veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turhan çiftini kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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