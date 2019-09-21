Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te...

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), beşinci gününde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl 2500 finalistimizle etkinliğimiz gerçekleşmişti. Bu yıl da 10 bin finalist ve 122 ülke katılımcısıyla TEKNOFEST rekor kırdı. Bu etkinliğin ülkemizin en önemli markalarından biri olacağını düşünüyorum.

Bilim insanlarımızı davet etmiştim. İlk günden itibaren müthiş bir talep oldu. Dünyanın her yerinden akademisyenler Türkiye'de çalışmak istiyoruz diye bize başvuru yapıyor. Yoğun ilgiyle karşılaştığımız Uluslararası Araştırma programımıza önümüzdeki yılda devam edeceğimizi müjdelemek isterim.

2023'e giden yolda yeni büyüme hikayemizi teknoloji ile yazacak ve gençlerimize daha iyi iş imkanları sağlayacağız. Hava ve kara araçları sergileriyle binler on binler bu sergileri geziyor şu an.

"HEDEF 1 MİLYON"

Önümüzdeki yıl çok daha görkemli bir festival düzenleneceğine yürekten inanıyorum. 500 bin ziyaretçi gelmiş. İnşallah bir sonraki yıl hedef 1 milyon olacak bu rakam. Bu gençlik buna alışacak. Artık biz kendimize yeteceğiz. Buna alışacağız.

Her şey hayal ile başlar. Hayal ile inanç birleştiğinde ise ortaya başarı çıkar. Yıllarca hayal kurmamıza engel olmaya çalıştılar. Bize giydirilen 3 beden küçük gömlekle yaşamamızı istiyorlar.

Merhum Cem Karaca'nın de dediği gibi:

Gönlüme bir ateş düştü yanar ha yanar yanar

Ümit gönlümün ekmeği umar ha umar umar

Elleri ak yumuk yumuk ojeli tırnakları

Nerelere gizlesin şu avucum nasırları

Otomobili tamire geldi dün bizim tamirhaneye

Görür görmez vurularak başladım ben sevmeye

Ayağında uzun etek dalga dalga saçları

Ustam seslendi uzaktan oğlum al takımları

Ustama dedim ki bugün giymeyim tulumları

Arkası puslu aynamda taradım saçlarımı

Gelecekti bugün geri arabayı almaya

O romandaki hayali belki gerçek yapmaya

Durdu zaman durdu dünya girdi içeri kapıdan

Öylece bakakaldım gözümü ayırmadan

Arabanın kapısını açtım, açtım girsin içeri

Kalktı hilal kaşları sordu kim bu serseri

Çekti gitti arabayla egzozuna boğuldum

Gözümde tomurcuk yaşlar ağır ağır doğruldum

Ustam geldi sırtıma vurdu unut dedi romanları

İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları

Bize yıllarca tulum giydirdiler. Mahkum edilmek istediğimiz geri kalmışlık zincirlerini birer birer kırdık. Kardeşliğimizin yanında ekonomimize de hedef aldılar. Biz milletimizle tüm saldırıları boşa çıkardık. Ve bugün Türkiye tüm saldırılara rağmen dimdik ayaktayız. Türkiye, eğitimden sağlığa her alanda güçlü alt yapıya sahip.

"KATİL ARANIYORSA ADRES SORMAYA GEREK YOK"

Türkiye şayet kendisine biçilen az gelişmiş ülke rolünü kabul etmiş olsaydı, şu an yaşadığımız sıkıntıların hiçbiri olmayacaktı. Ama bu millet tarih boyunca zillet içinde yaşamayı kabul etmemiştir. Bugün Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılan o analar dimdik duruyorsa bir sebebi var. Ölümden korkmuyorlar. Evlatlarımız gelene kadar buradan ayrılmıyoruz. Buradan Kandil'e ve destekçilerine sesleniyorum. Bu ülkede katil aranıyorsa bunun adresini sormaya gerek yok bunlar biliniyor. Bunlar Parlamento'ya kadar sızmış olanlar... Milleti sokağa çağırıp da 53 insanımız öldürenleri unutamayız.

Gerektiğinde hayatımız pahasına darbecilerin silahlarının karşısına dikilerek, tıpkı Mustafa Kemal gibi ya istiklal ya ölüm dedik. İşte bugün BM Genel Kurulu için Amerika'ya hareket ediyoruz. Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmelere dair ne düşünüyorsak tüm devletlerin temsilcileri önünde açıkça ifade edeceğiz. Bize gizli açık tehditlerle bedel ödetmeyi düşünenler beyhude işlerle uğraştığını bilmelidir.

Milletimiz bir şeye inandığında ve yola çıktığında onu durdurabilecek hiçbir güç yoktur.

Şu an karşımda AKINCI ve SU-35'i görüyorum. İnsanlar neler yapıyor. Biz batının ilmini alacağız ve bunu kendimize amaç edineceğiz.