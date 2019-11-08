Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörist hamilerini unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Macaristan’a hareketinden önce Esenboğa’da basın toplantısı düzenledi. Erdoğan şunları söyledi:



YÜZ YÜZE İSABETLİ: Bahçeli’nin duruşunu, attığımız adımlara verdiği desteği şükranla yad etmek durumundayım. Gün, dayanışma günüdür. Amerika seyahatimle ilgili konuları ekibimle çok geniş kapsamlı değerlendirme fırsatı bulduk. Telefon görüşmesinden sonra gitme kararını verdik. Şu anda yapacağımız ziyareti çok farklı bir dönemde yapıyoruz. Barış Pınarı Harekâtı’nın olduğu bir dönemde. Burada Amerika’nın etkinliği var. Üstelik de Amerika 32-33 bin TIR buraya ne yazık ki araç, gereç, silah, mühimmat vesaire gönderdi. Bunları yüz yüze görüşmek başka bir şey, telefonla bunu yapmak başka bir şey. Nitekim akşam telefon görüşmemizde bu değerlendirmeleri yüz yüze yapmamızın çok daha isabetli olacağı fikrinde mutabık kaldık.



TERÖRİSTLER HÂLÂ SALDIRIYOR: Bu görüşmeleri yaparken bir taraftan malum YPG/PYD, DAEŞ, PKK bütün bunların buradan çekildiği veya çekileceği sözünü 120 saat içerisinde bize verenler şu anda bunu gerçekleştirmiş değil. Aynı şekilde Rusya ile yaptığımız mutabakatta da 150 saat içerisinde onların ağırlıklı kontrolünde olan bölgelerde rejim güçleriyle beraber, ne yazık ki 150 saat geçti şu an itibarıyla o bölgelerden de teröristler çıkmış değil. Biz bütün bu teröristlerin çıkılması kaydına bağlı olarak bir mutabakat metnini görüşmüş ve onun üzerinde anlaşmıştık. Şu an durum ne yazık ki böyle değil. Teröristler Suriye Milli Ordusu’na saldırıyor. Suriye Milli Ordusu da onlara misliyle cevap veriyor. Suriye Milli Ordusu’ndan bugün 11 şehit var.

KİRLİ PLANLARI PARAMPARÇA: Barış Pınarı Harekâtı, Türkiye’nin gerçek dostlarını görmesi için fırsat oluşturdu. Harekatın ilk anlarından itibaren Türkiye ile güçlü dayanışma sergileyen dost devletlere teşekkürlerimi sunuyorum. 15 Temmuz ihaneti sonrasında verilen destekler gibi bu süreçte de ülkemizin yanında duran tüm ülkeleri şükranla yâd edeceğiz. Türkiye’yi karşısına almak pahasına teröristlerin hamiliğini yapanları, kiralık katillere kol kanat gerenleri de unutmayacağız Ülkemiz Barış Pınarı Harekâtı ile 8 yıllık kirli planları, sadece 8-9 günde paramparça etti.

ADIMI ATMAK DURUMUNDAYIZ: Dün (önceki) gece Sayın Trump ile görüştük, bu ara Sayın Putin’le de tekrar bir durum değerlendirmesi için görüşeceğim. Bu görüşmelerden sonra da tabii ki ABD seyahatinde de bütün aldığımız mesafeyi sayın Trump’la da bir değerlendirme fırsatını bulacağız. Temennim odur ki bir an önce neticeye kavuşalım. Gerek silahlı kuvvetlerimiz, gerek siyasi noktada bakanlıklarımız, hepimiz tablo üzerinde sürekli çalışıyor ve buna göre de atacağımız adımları da belirliyoruz. Biz bu adımı atmak durumundayız ve bu görüşmeleri asla kesemeyiz.



‘Terörist Kobani ile Bağdadi’nin hiçbir farkı yok’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin dördüncü toplantısı kapsamında Macaristan’a resmi ziyarette bulundu. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, stratejik iş birliğinin ilerletilebilmesi için atılabilecek adımların neler olduğunun üzerinde durduklarını belirtti. “Macaristan’ın ülkemizin Avrupa Birliği üyelik sürecine sağladığı destek, bizim için ziyadesiyle kıymetlidir” diyen Erdoğan, “Avrupa Birliği’nin son dönemde ülkemize karşı izlediği tutum şüphesiz ki yapıcı olmaktan uzaktır. Birkaç üye ülkenin ikili meselesinin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini rehin almamalıdır” dedi. Erdoğan, şöyle devam etti: “Sayın Başbakan’a Barış Pınarı Harekatı’mıza verdiği destekten dolayı şükranlarımızı ifade ettim. Şu anda ülkemizde 4 milyon mülteci var. Bunların ciddi bir sayıda özellikle Avrupa’ya göç etmesi mümkün. Fakat biz bugüne kadar aramızdaki dayanışmanın gereği olarak hep bu süreci sabırla atlattık ve şu anda yine bir Güvenli Bölge ihdası için çalışmalarımızı yapıyoruz.”









Güvenli Bölge konusu



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Güvenli Bölge konusunda İstanbul’da görüşme yaptıklarını ve BM Genel Sekreteri’nin de projeler üzerinde çalışma sözünü verdiğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti: “Bizler NATO’da beraberiz. Bu ne demektir, bizler aynı zamanda stratejik ortağız. Stratejik ortakların terör örgütleriyle beraber olması mümkün mü? Ama maalesef bazı stratejik ortakların terör liderleriyle yapmış oldukları ne yazık ki görüşmeler, onlarla birlikte yapmış oldukları dayanışmalar var. Bunlar biz ciddi manada üzmüştür.”



Türkiye’nin DEAŞ ile mücadelesine dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: “Sadece El Bab’da 3 bini aşkın DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirerek derdest ettik. Şu anda cezaevlerimizde 1150’yi aşkın DEAŞ’lı var. En son Bağdadi’nin ablasını Azez’de eşiyle beraber yakaladık, şu anda bizde. Aynı şekilde eşini yakaladık, bizde. Eşi yaklaşık 1-1,5 yıldır elimizdeydi. Şimdi en son 13 tane en yakın çevresini yakaladık, onlar da şu anda elimizde. Biz DEAŞ ile mücadeleyi böyle veriyoruz ve bunu vermekte kararlıyız. Asla bundan taviz vermeyiz. Çünkü terörün ve teröristin iyisi, ‘benimki, seninki’ anlayışı olmaz.”



‘Çıkaramadılar’



Barış Pınarı Harekatı sayesinde terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğüne işaret eden Erdoğan, “Amerika ile 120 saatlik bir teröristleri bölgeden çıkartma sözü aldık, mutabakatı böyle sağladık. Ardından Rusya ila Soçi Mutabakatı yaptık, onlarla da 150 saatlik bir mutabakattı fakat ne Amerika 120 saatlik sürede bu teröristleri bölgeden çıkarabildi ne de Rusya 150 saatlik süre içerisinde maalesef bu teröristleri bölgelerden çıkarabildi. Şu anda bu bölgelerden bunlar çıkartılmadığı için de özellikle DEAŞ, YPG/PYD/PKK ile mücadele kararlı bir şekilde sürüyor” dedi. Erdoğan, “151 ülkeden 76 bin kişiye Türkiye’ye giriş yasağı koyduk. Kim bunlar? Bunların içinde DEAŞ var, diğer teröristler var. Şu an hapishanelerimizde 737’si yabancı uyruklu olmak üzere 1149 DEAŞ’lı var” dedi.



Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin olarak “İkili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel sorunları ele alacağız. S400, Patriot ve F-35 konusu görüşme içerisinde yer alacak konulardır” dedi. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hepsinden öte terörle mücadelede bundan sonraki süreçte beraber neler yapacağız. Bugün Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi’den hiçbir farkı yok. Bağdadi ne kadar önemli bir teröristse Mazlum Kobani de o kadar önemli bir teröristtir. Yüzlerce insanın kanına giren bir örgütün o da başındadır. Şimdi burada ‘benim görüştüğüm terörist iyi, görüşmediğim kötü’ diyemeyiz. Burada bizim ortak dayanışmamız çok çok önemli. Bugün bizi vuran terör yarın bir başka ülkeyi vuracaktır. Bu bakımdan bu hassasiyetlerimizi ele alacağız.”