Cumhurbaşkanı Erdoğan veto etmişti! İki termik santral mühürlendi

Türkiye'nin çeşitli illerindeki yaklaşık 15 termik santrale baca filtresi takılmasını 2.5 yıl daha erteleyen kanun teklifi, AK Parti ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edildi. Çevrecilerin de büyük tepki gösterdiği kanun teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl aralık ayının başında veto edildi. Manisa'nın 108 bin 981 nüfuslu ilçesi Soma'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kanun teklifini veto etmesi sevinçle karşılandı.



İçinde her birinde 1 buhar türbini jeneratörü, 1 kazan, 1 kondeser, 1 soğutma kulesi olan ve 165 megawatt gücünde 6 ünitesi bulunan Soma Termik Santrali'nin hava kirliliğine neden olduğunu söyleyen yöre halkı, kararın veto edilmesini sevinçle karşıladı. Vatandaşlar, 2 ünitesi 1 bacaya bağlı olan santralin bacalarına filtre takılması halinde ilçede sağlık sorunlarının azalacağını kaydettiler.







Yetkililer de termik santraldeki 3 bacaya filtre takılması için 1 ay süre verdi. Süre 1 Ocak'ta doldu ancak bacalara filtre takılmadı. Bunun üzerine harekete ekipler, gece yarısı harekete geçti. Yetkiller, yeni yılın ilk dakikalarında polis ekipleri eşliğinde gittikleri Soma Termik Santrali'ni, mühürleyerek faaliyeti durdurdu. DHA, faaliyetin olmadığı termik santraldeki sessizliği görüntüledi.

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALİ DE MÜHÜRLENDİ

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın talimatıyla, Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Çatalağzı Termik Elektrik Santrali'nde (ÇATES) üretim, bacalara filtre takılmaması nedeniyle durduruldu. Termik santral mühürlendi.



Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde, 1946 yılında faaliyete geçen ve 2014'te özelleştirme sonucu Elsan Enerji'ye satılan, 2 üniteden oluşan 300 megavat gücündeki Çatalağzı Termik Santrali'nin bacalarında filtre bulunmuyor. Termik santralin filtresiz çalışmasıyla oluşturduğu çevre kirliliği tepki çekiyordu.



GECE TEBLİĞ EDİLDİ



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak 2020'in ilk saatlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın talimatıyla santrale gitti. Bakanlığın kararını yetkililere tebliğ eden ekipler, santraldeki iki bacanın bulunduğu kömür kazanlarını mühürledi. Santralin Çevre İzin Belgesi alana kadar üretim yapamayacağı öğrenildi.