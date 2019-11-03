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03.11.2019 - 16:04 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa’daki KKK İleri Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı. Erdoğan Şanlıurfa'da kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!
Şanlıurfa'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi
Şanlıurfa'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi
Şanlıurfa'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat merkezinin bulunduğu 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına gelişinde askerleri selamladı.

Ziyarette komutanlardan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Erim de eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında!

SÜRPRİZ ZİYARET

Şanlıurfa ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programında yer almıyordu.

YOĞUN İLGİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentteki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaretinin ardından Şanlıurfa Valiliğine geçti.

Burada Vali Abdullah Erin ile görüşen Erdoğan, ardından da Büyükşehir Belediyesine geçerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile görüştü.

Belediye binasının çıkışında kent merkezinde yaya olarak dolaşan Erdoğan, vatandaşları selamladı. Burada Erdoğan'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, "Baba" ve "Reis" diye seslendiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan sürpriz ziyaret

MUHAMMED'İN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, belediye ziyareti sırasında, YPG/PKK'lı teröristlerce sınırın Suriye tarafından 10 Ekim'de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle de görüştüğü öğrenildi.

Görüşmede Erdoğan'ın, yakından ilgilendiği Omar'ın kardeşlerine hediyeler verdiği kaydedildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğandan sürpriz ziyaret

 

Cumhurbaşkanı Erdoğandan sürpriz ziyaret

 

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