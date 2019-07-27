MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemCumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Atama kararları Resmi Gazete'de
27.07.2019 - 09:24| AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugün yayımlanan atama kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Abdulkadir Kartal, Tuğba Bahadır, Zehra Kılıç, Akın Şerbetcioğlu ve Şebnem Seval Bektaş getirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa Bankaoğlu atandı.

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine ise Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Rahmi Er yeniden getirildi.

 

 

700 kişi yolcu treninde mahsur kaldıHindistan'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde, Mumbai-Kolhapur arasında sefer yapan yolcu treninde 700 kişi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trafikte şaşırtan görüntü!

Trafikte şaşırtan görüntü!

ALES geç başvuruları ne zaman alınacak? Geç başvuru ücreti ne kadar?

ALES geç başvuruları ne zaman alınacak? Geç başvuru ücreti ne kadar?

"Kargoda emanetin var, gel al" dedi... Korkunç cinayet!

"Kargoda emanetin var, gel al" dedi... Korkunç cinayet!

Polisler sakinleştirmek isteyince tokat attı! Karakolda...

Polisler sakinleştirmek isteyince tokat attı! Karakolda...

Sıradaki Haber