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24.10.2019 - 16:11 | | DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın SGK verilerini inceleyen memurlara hapis!

Trabzon’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ait kişisel verilerini inceledikleri tespit edilen 3'ü kadın 5 memur, tutuksuz yargılandıkları davada 2,5'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın SGK verilerini inceleyen memurlara hapis!

Trabzon SGK İl Müdürlüğü'nde Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni olarak görev yapan memurlar Ş.Y., M.T., E.B., A.Y. ve H.T.'nin, kendilerine ait kullanıcı adlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın SGK'daki aile kayıt bilgilerini sorguladığı, müfettişlerce tespit edildi. Tespitin ardından müfettişler, 5 memur hakkında, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma sonunda da memurlar hakkında, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçundan Trabzon 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

2,5'AR YIL HAPİS

Tutuksuz yargılanan 5 memur, görülen ilk duruşmada verdikleri ifadelerinde, büyük sevgi duydukları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşını ve aile üyelerini merak ettikleri için inceleme yaptıklarını söyleyerek, beraat kararı verilmesini istedi.

Hakim, beraat taleplerini reddederek, 3'ü kadın 5 memura önce 3'er yıl hapis cezası verdi. Ardından da 'iyi hali' indirimi uygulayarak, cezaları 2,5 yıla düşürdü. Hakim, cezaları ertelemeye yer olmadığına da hükmetti. Memurlar hakkındaki idari soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.

 

 

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