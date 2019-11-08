Cumhurbaşkanı genelge yayımladı: 11 Kasım artık ‘Milli Ağaçlandırma Günü’

Erdoğan, “11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği” nedeniyle yayımladığı genelgede, “Ülkemizin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik ederek toprak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi yeniden oluşturmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, toplumun çevreye olan duyarlılığına katkı sağlamak maksadıyla; 11 Kasım günü saat 11.11’de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları kapsamında, tüm yurtta eş zamanlı olarak fidan dikme etkinliği tertiplenecektir” ifadelerini kullandı.



Etkinliğe ilişkin bilgelerin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet adresinde yer aldığını bildiren Erdoğan, “81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidanın toprakla buluşmasını ve dünya rekorunu hedefleyen bu etkinliğe, 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımızın gönüllü olarak her türlü desteği vereceğine inancımız tamdır” dedi. Erdoğan, genelgede 11 Kasım’ı “Milli Ağaçlandırma Günü” olarak ilan ederek, şunları kaydetti: “Ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak amacıyla; milletimizin de desteği ile her yıl 11 Kasım gününün ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak kutlanması uygun görülmüştür.”