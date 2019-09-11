Cumhurbaşkanı ile görüşen belediye başkanlarından ilk açıklama

Büyükerşen, “Cumhurbaşkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için söylemedi. Sadece muhalefet belediyelerini kapsayan bir konuşma değildi. Meseleye hukuki, insanlık yönünden yaklaştı. Spesifik olarka herhangi bir belediyeyi hedef alacak konuşma yapmadı. Pek çok yerde işten çıkarmalar olmuştur, olmak zorundadır. Bazı yerlerde zaruretten yapılmış olabilir” dedi.

"CUMHURBAŞKANI İSİMLERİ KENDİSİ BELİRLEDİ"

Bir komisyon kurulduğunu belirten Büyükerşen, “İstanbul Belediye Başkanı, bendeniz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız ve AK Partili arkadaşlarımızın da aralarında olduğu bir komisyon oluşturuldu. İsimleri Cumhurbaşkanı kendi belirledi” dedi.

KARALAR: BUGÜNDEN SONRA...

Karalar da şu ifadeleri kullandı: “Bugünkü toplantının ana konusu belediyelerin düştüğü ekonomik krizdir. Hiçbir belediye vatandaşlara hizmet edebilir durumda değildir. Biz belediyeleri hizmet üretebilir hale getireceğiz. Çok fazla kadro ve işe gitmeden para alanlar olduğunu herkes bilmektedir. Bugünün teması seçimden bu yana gerilen Türkiye'nin bugünden sonra yumuşayacağıdır. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu toplantıyı tertiplediği ve gergin havanın ortadan kaldırılmasını sağladığı için teşekkür ediyoruz.”

ORTAK WHATSAPP GRUBU KURULACAK

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Whatsapp grubu kurulmak suretiyle büyükşehir belediye başkanlarının birbirini dışlamadan, ötekileştirmeden, dayanışma içerisinde, gerektiği zaman rahatlıkla görüşebilmelerinin sağlanması yönünde görüş belirtildi."