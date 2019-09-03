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03.09.2019 - 21:39| AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 saat süren kabulde, Türkiye'de sayıları 3,6 milyonu aşan Suriyeliler başta olmak üzere göç, mülteci ve sığınmacı konuları ele alındı.

Yüksek Komiser Grandi, Türkiye'nin Suriyelilere yönelik çabalarının takdirle karşılandığını belirtti.

Grandi, Türkiye'nin üstlendiği yükün ağırlığını yakından bilen kurum olarak Türkiye ile iş birliğine önem verdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da uluslararası toplumun Türkiye'nin Suriyelilerle ilgili çabalarını takdir etmesinin yeterli olmadığını, sürece daha fazla katkı sunmaları gerektiğini vurguladı.

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