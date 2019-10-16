Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, milletin evinde AK Parti Çorum İl Teşkilatımızı kabul ettik. İlimizde gerçekleştirilecek olan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, söz konusu paylaşımda kabule ilişkin fotoğraflar da paylaştı.