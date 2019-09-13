MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemCumhurbaşkanı'na suikast timine mühimmat veren eski asker tutuklandı
13.09.2019 - 20:58 | | AA

Cumhurbaşkanı'na suikast timine mühimmat veren eski asker tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden MAK timine mühimmat verdiği tespit edilen eski astsubay üstçavuş Abdülkadir Ö, tutuklandı.

Cumhurbaşkanı'na suikast timine mühimmat veren eski asker tutuklandı

Eskişehir'de saklandığı evde gözaltına alındıktan sonra İzmir'e getirilen Abdülkadir Ö. (29), İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne gönderildi.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Abdülkadir Ö, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından tutuklandı.

Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, görevinden ihraç edilen eski astsubay üstçavuş Abdülkadir Ö'nün, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında görev yaptığı Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı 1 No'lu Cephaneliği'nden, TSK Mühimmat Yönetmeliği'ne aykırı şekilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris giden MAK timine mühimmat verdiği yönünde deliller elde edilmesi üzerine soruşturma başlatmıştı.

Eskişehir'de olduğu belirlenen zanlı, polisin düzenlediği operasyonda yakalanmıştı.

    Barınaklarını su basan aslanlar sokağa indiHindistan'da 7 kişilik aslan ailesi, aşırı yağışlar sonrası barınaklarını su basınca, barınaktan kaçtı. Sokaklara inen aslanların görüntüsü amatör kameralara yansıdı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ALES sınavı giriş yerleri! ÖSYM giriş

    ALES sınavı giriş yerleri! ÖSYM giriş

    Mucize Doktor fragman! (2. yeni bölüm) Mucize Doktor oyuncuları kimler?

    Mucize Doktor fragman! (2. yeni bölüm) Mucize Doktor oyuncuları kimler?

    İstanbul'da sır ölüm! Cesetler 9 saat incelendi

    İstanbul'da sır ölüm! Cesetler 9 saat incelendi

    Komşular kokuyu fark etti! Tam 10 gün...

    Komşular kokuyu fark etti! Tam 10 gün...

    Sıradaki Haber