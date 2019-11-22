CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi Resmi Gazete'de

TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan imzasÄ±yla yayÄ±mlanan "52 numaralÄ±" CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi ile TÃ¼rkiye Uzay AjansÄ±na verilen gÃ¶rev ve yetkilerin kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslar Ajans tarafÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lacak yÃ¶netmeliklerle belirlenecek.

Uzman istihdamÄ±na yÃ¶nelik yapÄ±lan dÃ¼zenleme ile Ajans bÃ¼nyesinde uzay teknolojileri uzmanÄ± ve uzay teknolojileri uzman yardÄ±mcÄ±sÄ± istihdam edilebilecek.

SÃ¶z konusu uzman ve uzman yardÄ±mcÄ±larÄ± mali, sosyal hak ve yardÄ±mlar ile diÄŸer Ã¶zlÃ¼k haklarÄ± bakÄ±mÄ±ndan adalet uzmanÄ± ve adalet uzman yardÄ±mcÄ±sÄ±na denk olacak.

Ä°hdas edilen yeni kadrolarla birlikte TÃ¼rkiye Uzay AjansÄ±nda 123 personel gÃ¶rev yapacak ve memur kadrolarÄ±na atama sayÄ±sÄ± sÄ±nÄ±rÄ± aranmaksÄ±zÄ±n aÃ§Ä±ktan veya naklen atama yapÄ±labilecek.

Kararname ile TÃ¼rkiye Uzay AjansÄ±na ihdas edilen kadro ve unvanlar ÅŸÃ¶yle:

BaÅŸkan (1), BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± (2), I. Hukuk MÃ¼ÅŸaviri (1), Daire BaÅŸkanÄ± (6), BaÅŸkanlÄ±k MÃ¼ÅŸaviri (4), Uzay Teknolojileri UzmanÄ± (20), Uzay Teknolojileri Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± (10), Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ (12), Ä°Ã§ DenetÃ§i (1), Avukat (3), MÃ¼hendis (20), FizikÃ§i (6), MatematikÃ§i (6), Astronom (12), Grafiker (3), Memur (10), Sekreter (6).

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