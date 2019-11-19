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19.11.2019 - 19:11 | | İHA

'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne diye not bırakılmıştı: Sırrı çözüldü

Kahramanmaraş'ta PTT şubesine bıraktığı ve siyanürlü olduğu iddia edilen mektubun sahibi yakalandı.

'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne diye not bırakılmıştı: Sırrı çözüldü

Kahramanmaraş’ta PTT şubesine bıraktığı bir mektup üzerinde, "siyanür içeceğim" yazısı polisi alarma geçirmiş, olayla ilgili ekipler geniş çaplı arama yapmıştı. Yapılan inceleme sonrası ekipler, mektubun sahibi ve yüzde 70 zihinsel engelli Kazım Parlamış’ı (56) yakaladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesine diye not bırakılmıştı: Sırrı çözüldü

Adreste olmadığı ve yalnız yaşadığı anlaşılan şahsın eşinden ayrıldığı, yalnız yaşadığı ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Yakalanan Kazım Parlamış hastaneye sevk edildi. Parlamış’ın mektuba ‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne diye de not düştüğü öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesine diye not bırakılmıştı: Sırrı çözüldü

6 parçaya ayrılmış köpek ölüsünde 'satanist ayini' iddiası!Bursa’nın Gemlik ilçesi Gemsaz sahilinde 6 parçaya ayrılmış köpek ölüsü bulundu. Köpeği bulan Gemsaz Korumu Derneği Danışmanı İlyas Oktay Altuğlu, "Ortada gövdesi bulunuyordu, diğer parçaları ise yıldız şeklinde etrafına dizilmişti. Satanistlerin ayin yaptığından şüpheleniyoruz'' dedi.
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