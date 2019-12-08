Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politika Kurulu Edirne’de

Osmanlı Devleti’nin başkentliğini de yapan ve bünyesinde çok sayıda klasik Osmanlı eserini barındıran Edirne’deki kurul toplantısı, Edirne Valiliği ev sahipliğinde gerçekleşiyor. İlgili devlet kurumlarının yetkilileri, Edirne Belediye Başkanı, üniversite rektörleri yanında Edirne’nin kültür-sanatla ilgili STK temsilcilerinin de yer alacağı toplantıda daha önce olduğu gibi ilin kültür-sanat imkanları, yapılan çalışmalar, organize edilen etkinliklerle ilgili bilgi alışverişi yapılacak. Ayrıca şehrin sahip olduğu kültür-sanat potansiyelinin geliştirilmesi ve özellikle gençlerle buluşturulması için yapılması gerekenler müzakere edilecek. Toplantı sonrası KSPK üyeleri, diğer yetkililer eşliğinde yerinde incelemelerde bulunmak üzere Edirne’nin önde gelen tarihi ve kültürel mekanlarını da ziyaret edecek. Edirne ziyaretine, kuruldan Prof. Dr. İskender Pala, Fecir Alptekin, Hülya Koçyiğit, Prof. Dr. Ümit Meriç, Mehmet Özçay ve H. Hümeyra Şahin katılıyor.