Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Eskişehir'de toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Türkiye'nin kültür ve sanat birikimini yakından takip etmek, yerel yönetimler ve kültür sanat kurumları ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmak, kültür sanat etkinlikleri hakkında detaylı bilgi edinmek amacıyla başlattığı ve ilk ikisini Hakkâri ve Hatay’da gerçekleştirdiği il ziyaretlerinin üçüncüsünü 11-12 Kasım tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirec

Kurul, kültür ve sanat yönünden önemli bir potansiyel barındıran Eskişehir’deki Sazova Kültür Sanat Bilim Merkezi’nde, Eskişehir Valiliği ev sahipliğinde bir toplantıya katılacak.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Araştırmacı - Yazar Prof. Dr. İskender Pala, kurul üyeleri Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Havva Hümeyra Şahin, sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, Sosyolog – Yazar Prof. Dr. Ümit Meriç, Hattat Mehmed Özçay ile Eskişehir’in önde gelen yetkilileri toplantıda bir araya gelecek.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri Eskişehir ziyaretlerinde şehrin tarihi ve kültürel mekânlarında; Türkiye’den ve dünyadan modern ve çağdaş sanat eserlerinin sergilendiği Modern Sanatlar Müzesi (OMM), Türkiye’nin kuruluş öyküsünün belgelerinin yer aldığı Cumhuriyet Müzesi, geleneksel el sanatları ürünlerinin teşhir ve satışının yapıldığı; bölgenin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısının iyileşmesinde büyük payı olan Atlıhan El Sanatları Çarşısı, Cam şeffaflığının sanatla birleştiği, Türkiye’nin ilk Cam Müzesi, yerli - yabancı devlet adamları, sanatçılar vb. 200 ünlünün balmumu heykelinin bulunduğu Balmumu Heykeller Müzesi, Türkiye’de özel sektör tarafından hayata geçirilen ilk müze olarak nitelendirilen Eti Arkeoloji Müzesi, cami, şadırvan, zaviye, talimhane, harem, imaret, Mevlevi şeyhlerine ait türbe ve iki kervansaraydan oluşan Kurşunlu Külliyesi, Türkiye’nin ilk yerli aracı olma özelliğini taşıyan Devrim Otomobili, Mehmetçik Buharlı Lokomotifi gibi eserlerin sergilendiği Tülomsaş Müzesi’nde incelemeler yapacak.