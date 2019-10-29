Son dakika: Cumhuriyet Bayramı'nı kana bulayacaklardı! Operasyon...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, DEAŞ terör örgütü elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından örgüt üyeleri H.U, B.Ç. ve R.K'nin sansasyonel eylem arayışı içerisine girdikleri belirlendi.

Takipteki şüphelilerin geçen hafta Sancaktepe'de çalınan 34 BNF 419 plakalı aracı sahte plaka takarak Fatih'teki İstanbul Valiliği yakınlarına park ettiği tespit edildi. Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında eylem yapacakları değerlendirilen 3 kişinin yakalanması için

Ataşehir, Fatih ve Sancaktepe'de 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. H.U., B.Ç. ve R.K. yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda pompalı tüfek, tabanca, çok sayıda mermi, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. DEAŞ üyeliğinden suç kayıtları bulunan şüphelilerden birinin örgüt üyeliğinden uzun süre cezaevinde kaldığı, bir şüphelinin kardeşinin ise Suriye'deki çatışma bölgelerinde öldürüldüğü kaydedildi. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.