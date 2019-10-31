Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümünde Üsküdar’da düzenlenen kutlamalarda bir yandan vals yapılırken, bir yandan da mehteran marşının çalınması renkli görüntülere sahne oldu. Yediden yetmişe binlerce kişinin katıldığı kutlamalarda en büyük ilgiyi ise İstanbul Boğazı’nı aydınlatan havai fişek gösterileri gördü.

Binlerce kişinin akın ettiği Üsküdar’daki kutlamalar önce DJ performansıyla başladı. Kalabalığın büyük coşkusu daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın verdiği konserle daha da arttı. İstanbul’un farklı ilçelerinden kutlama için Üsküdar’a gelen vatandaşlar, alanının bir tarafında halaylara eşlik ederken, diğer tarafta ise kemençe eşliğinde horon oynayanlar vardı.

Zeybek, break dans

Kalabalık zaman zaman da İzmir Marşı, 10. Yıl Marşı ve Sarı Saçlım Mavi Gözlüm şarkılarını hepbir ağızdan söyledi. Anadolu ve Batı danslarını harmanlayan dans grubu Moonstar, ‘Anadolu Dansları ve Break Dans’ gösterisiyle katılımcılardan büyük alkış aldı. Gençler hem zeybeki, hem break dans gösterisi sergiledi.

Ayrıca deniz yüzeyindeki su, ışık ve lazer gösterisi kutlamanın en görkemli anlarıydı. Vatandaşlar bu gösterileri büyük bir hayranlıkla izledi. Gecenin en ilgi çekici gösterisi ise Kızkulesi açıklarında deniz yüzeyinden teknelerle gerçekleştirilen havai fişek gösterileri oldu.

3 kuşak kutlamada

Adeta geceyi ve Boğaz’ı aydınlatan havai fişek gösterileri dakikalarca sürdü. 15 Temmuz Köprüsü’nden geçen sürücüler de köprüde araçlarını durdurarak bu eşsiz gösteriyi izledi. Kutlama alanında bulunan vatandaşlar fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştirdi.

Cumhuriyet kutlamalarına her yaştan vatandaşın katıldığı dikkat çekerken, coşkuyu yaşamak için alana, arkadaşlarıyla gelen de vardı, ailesi ile katılan da... Hatta İstanbul’da okuyan yabancı uyruklu öğrenciler de coşkuya tanıklık etmek için meydandaydı. “İstanbul böyle kutlamalara hasretti” diyen Neslihan Söylemez, kızı ve torunuyla birlikte alandaydı. Söylemez, “Cumhuriyet’e herkesten çok kadınların sahip çıkması gerekiyor. Çünkü, Cumhuriyet özgürlükleri en fazla kadınlara verdi. Bugün de bu yüzden burdaydım. Çocukluğumda bayramlar daha coşkulu kulanıyordu. Yıllar içinde özellikle de son 10 yıldır İstanbul’da bu coşku yok gibiydi. Bugün yine bu coşkunun arttığını görüyoruz. Tek temennim bu değerli kazanımın ayakta kalması ve hak ediliği gibi yaşatılmasıdır” diye konuştu.

Kutlamaya Ataşehir’den papyon ve kalpağıyla gelen Sacit Karademir de, “Ataşehir’den ailemle geldim. Çok coşkulu bir ortam var. Ata’nın izinde insanlar bugün Üsküdar’da toplandı. Üsküdar’ı özellikle tercih ettim, çünkü burada daha büyük bir kutlama var” dedi. 61 yaşındaki Fatma Levent, iki kızını alarak meydana gelmiş. Levent, “Kutlamaya Beşiktaş’tan geliyorum. Daha önceleri Üsküdar’da böylesi büyük bir etkinliğin olduğunu hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı.

YABANCI ÖĞRENCİLER KUTLAMADA

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Pakistanlı öğrenci Maha Shafgat da arkadaşları Abdul Basit, Muneeb Akram, Izza Tanvır ile birlikte kutlamalara katılanlar arasındaydı.

Kutlamaları çok beğendiklerini aktaran öğrenciler, “Dünyanın sayılı liderlerinden birine sahip olduğunuz için çok şanslısınız. Yapılan kutlamaları da çok beğendik, her şey çok güzeldi” dedi. 66 yaşındaki Nedim Ölmezer ise, “40 yıldır Üsküdar’da yaşıyorum. Bu sene ilk defa bu kadar görkemli oluyor. Çok mutlu oldum. Gençlerin cumhuriyete sahip çıkması sevindirici. Geleceğe umutla bakıyorum” diye konuştu.

Doğuştan efe!





- İzmir’in Ödemiş ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında 2 bin gönüllünün katılımıyla düzenlenen etkinlikte 7 aylık bebeğiyle zeybek oynayan Ece Hekim (31), görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ilgi odağı oldu. Bebeği Can’ın zeybek sırasında kucağında çok mutlu olduğunu söyleyen Hekim, “Böyle bir organizasyonun içinde yer almak çok gurur verici” dedi.

- Renkli kutlamalara sahne olan Aydın’da Büyükşehir Belediyesi’nin önündeki tarihi Taş Köprü’den başlayan yürüyüşte el ele veren binlerce Aydınlı, 500 metrelik Türk bayrağı taşırken, Kuşadası ilçesinde de bin 923 meşale saat tam 19.23’te yakıldı.

- Ankara’da, düzenlenen yürüyüşe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, milletvekilleri ve binlerce Ankaralı katıldı.

- Bolu’da Kent Meydanı’nda toplanan yaklaşık 10 bin kişi ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla Demokrasi Meydanı’na kadar bando eşliğinde marşlar söyleyerek yürüdü.

- Bursa’da ‘Çok yaşa Cumhuriyet’ sloganıyla düzenlenen yürüyüşe onbinlerce kişi katılırken, Ay-yıldız desenli tişörtleriyle bir araya gelen Yalovalılar da marşlar eşliğinde yürüdü. -AA, DHA