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25.10.2019 - 12:39 |

Cumhuriyet coşkusu Yüzyıllık Okullar Mezun Dernekleri Platformu’nda bir kez daha yaşandı

Cumhuriyetimizin 96. yılında Yüzyıllık Okullar Mezun Dernekleri Platformu tarafından ikincisi düzenlenen ve Rahmi Koç Müzesi’nde gerçekleşen baloda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusu tekrar yaşandı.

Cumhuriyet coşkusu Yüzyıllık Okullar Mezun Dernekleri Platformu’nda bir kez daha yaşandı

Türkiye’nin gelecek nesillerine yön veren ve vizyoner bir bakış açısı ile hareket eden, Yüzyıllık Okulların Mezun Dernekleri Platformu adına konuşan Gülsev Sangar “Ülkemiz için Cumhuriyet değerleri her geçen sene çok daha büyük önem kazanıyor. Cumhuriyet çocukları olarak, farklı formalar giymiş olsak da, Cumhuriyet’in kazanımlarına ve değerlerine yürekten bağlı bir neslin evlatları olarak kalbimizde Atatürk sevgisi ile yetiştik. Bu bağlılığımızı gelecek nesillere aktarmak üzere sembol olan bu baloyla eğitime destek sağlamak başta gelen amaçlarımızdan olmaya devam edecektir” sözleriyle gecenin önemine değindi.

Türkiye’nin gelişmesi ve ilerlemesine katkıda bulunan sayısız önemli isim yetiştiren okulların mezun derneklerinin, ‘çağdaş ve akılcı eğitim bir ülkenin geleceğinin teminatıdır’ ilkesiyle eğitime katkıda bulunmak amacıyla Rahmi Koç Müzesi’nin tarih yüklü büyülü ortamında gerçekleşen bu önemli geceye, bizlere Cumhuriyeti armağan eden tüm şehitlerimiz anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlandı. Misafirlerimize görsel bir şölen sunan Avusturya Liseliler Derneği Vals Gösteri Grubu ise performanslarıyla geceyi renklendirdi. Marşlar eşliğinde kutlamaların devam ettiği gecede sahne alan Yol Project müzik grubu ve Can Hatipoğlu konuklara keyifli anlar yaşattı.

Bu seneki balo etkinliğine Yaklaşık 300 kişiden oluşan katılımcılara destek veren ve varlıklarıyla bizleri ayakta tutan Yüzyıllık Okullar Mezun Derneklerinden geceye katılım gösterenler ise şu isimlerden oluşuyor:

Avusturya Liseliler Derneği, Beyoğlu Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği, Çamlıca Kız Liseliler Derneği, Darüşşafakalılar Derneği, Erenköy Kız Liseliler Derneği, Feyziyeliler Işıklılar Derneği, Galatasaraylılar Derneği, İstanbul Alman Liseliler Derneği, Notre Dame de Sion’ lular Derneği, Saint-Benoit’lılar Derneği, Şişli Terakki Lisesi Mezunlar Derneği, Vefalılar Derneği.Emeklilik tarihi...

 

 

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