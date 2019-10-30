Cumhuriyet’in ilanının 96. yıl dönümü İstanbul’da görkemli törenlerle kutlandı. Vatan Caddesi’nde dün sabah resmi geçit töreni yapıldı. Tören, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever’in araç üzerinden halkın bayramını kutlamasıyla başladı. 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı emir komutasındaki karma bando eşliğinde İstiklal Marşı’nı okudu. İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kutlama mesajı okundu. Programda konuşan Vali Yerlikaya, “Milletimiz 29 Ekim 1923 tarihinde hürriyet ve istiklaline asla pranga vurulamayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. Cumhuriyet; eşitlik, özgürlük demektir” dedi

Cumhuriyet konvoyu





İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyeleri de, 96 klasik otomobille 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Türk bayraklarıyla ‘Çok Yaşa Cumhuriyet’ konvoyu oluşturdu. Cumhuriyet Bayramı 96’ncı yılında Kapalıçarşı’da büyük bir coşkuyla kutlandı. Çarşının tüm sokakları, vitrinleri Türk bayrakları ve Atatürk resimleri ile donatıldı. Her gün binlerce turistin geldiği çarşıdaki kutlamada duygu dolu anlar yaşandı. Beykoz Belediyesi organizasyonuyla yürütülen “dünyanın en büyük” cam mozaiğinden oluşan Türk bayrağı da dün itibariyla sergilenmeye başlandı.